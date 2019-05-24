Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Чи згодні ви з вибором Холостяка Нікіти Добриніна?

24.05.2019

Головний герой проекту «Холостяк»-9 Нікіта Добринін у фінальному випуску вибрав Дашу. Протягом трьох місяців чоловік будував стосунки з різними дівчатами, однак закохався лише в одну. У 12-му випуску реаліті «Холостяк»-2019 Нікіта подарував каблучку Дарії. Чи згодні ви з вибором головного героя – голосуйте в матеріалі.

никита добрынин и даша квиткова финал

Більше на тему: Чорний VS білий: образ кого з фіналісток проекту «Холостяк»-9 вам сподобався більше

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати