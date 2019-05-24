Вже незабаром в одинадцятикласників відбудеться довгоочікуваний випускний. Без перебільшення, кожна школярка готується до цього чарівного вечора з тією ж скрупульозністю, що і до дня весілля. Вперше вона надіне розкішну сукню і блищатиме на шкільному балі. Тенденції випускного 2019 року дещо відрізняються від того, що було модно минулого. Давайте розглянемо головні тренди випускного 2019 року.

Як вибрати випускну сукню

Обираючи сукню на випускний у 2019 році, перш за все вам необхідно тверезо оцінити свої переваги та недоліки – тільки так ви зможете виглядати в обраному вбранні максимально ефектно. Наприклад, якщо у вас гарні груди – зупиніть свій вибір на сукні з декольте, якщо у вас є невеликий животик – вам підійде сукня в грецькому стилі, а якщо ви володарка невеликих грудей – спробуйте знайти наряд з вишивкою, декоративними елементами або мереживом у верхній частині.

Крім того, намагайтеся підібрати сукню так, аби вона підкреслювала вашу індивідуальність – так ви почуватиметеся в ній максимально комфортно та впевнено. Якщо ви товариська особистість і любите бути в центрі уваги – вам підійде сукня яскравих кольорів. А якщо ви романтична натура – зупиніть свій вибір на нюдових тонах.

У 2019 році стилісти радять робити акцент на невинності та дівочій красі. Скромність і природність повинні також простежуватися в макіяжі та зачісці. Геть тонни шпильок, лаку та косметики.

Обирайте вбрання з легких тканин і відмовтеся від сукні принцеси, а також від пишних бальних суконь з багатоярусними спідницями та кільцями – залиште це випускницям 90-х.

Якщо ви ніяк не хочете розлучатися з мрією про розкішну сукню на випускний 2019 року, то зверніть увагу на вбрання з декоративними вставками – це може бути бісерний розсип, перлинні намистини або тонке мереживо. До речі, мереживо – один із головних трендів випускного у 2019 році.

Сукня у стилі «грецька богиня» або улюблені багатьма дівчатами випускні сукні прямого А-силуету як і раніше залишаються в моді. Крім того, за допомогою таких нарядів з легкістю можна приховати недоліки нижньої частини тіла.

Тренди випускних суконь 2019

Леопардовий принт

Вибираючи сукню з леопардовим принтом, зверніть особливу увагу на легкі моделі. Легкість матеріалу і «хвилюючий» крій знизять градус агресивності хижого принта і додадуть образу жіночності. Інші деталі ансамблю варто підібрати в нейтральному монохроме.

Рукава «ліхтарики»



Строго кажучи, фасонів об’ємних рукавів, відроджених дизайнерами в цьому сезоні, досить багато. Буфи, пагоди жиго. Просто підберіть в цей особливий вечір те плаття з об’ємними рукавами, яке сподобалося вам найбільше.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ