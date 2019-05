Куди піти в Києві? Підкаже афіша подій на червень 2019 року! Для вас редакція сайту STB.UA зібрала топ-10 концертів і фестивалів червня. Кожна подія унікальна — таке неможливо пропустити! Читайте та вибирайте івент для себе.

Концерт гурту Kiss «End Of The Road World Tour»

Де: НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська, 55

Коли: 16 червня, 19:00

Ціна: від 999 грн

Культовий американський гурт Kiss їде в Україну! Уже 16 червня легендарний рок-колектив виступить на столичному НСК «Олімпійський» з першим і останнім концертом в рамках End Of The Road World Tour.

Музиканти запевняють: це буде найграндіозніше шоу з усіх, що вони коли-небудь робили. За свою 45-річну історію Kiss підкорили безліч вершин, отримали титул одного з найбільш видовищних рок-колективів. В активі групи більше сорока п’яти золотих і платинових альбомів. А в 2014 році учасники Kiss Пітер Крісс, Ейс Фрейлі, Джин Сіммонс і Пол Стенлі поповнили ряди знаменитостей, імена яких увічнено в Залі слави рок-н-ролу.

«Все, що ми створили і завоювали за останні чотири десятиліття, було б неможливо без мільйонів людей, які приходили на наші концерти в клуби, концертні зали й на стадіони, — кажуть Kiss. — Цей тур буде справжнім святом для наших відданих фанатів і останнім шансом побачити Kiss для тих, хто ще не був на наших концертах. Ми збираємося піти зі сцени такими ж, якими вийшли на неї: непримиренними і неприборканими!».

Фестиваль Kyiv Wine 2019

Де: вул. Межигірська, 82

Коли: 8 і 9 червня, 12:00

Ціна: від 850 грн

Kyiv Wine — найбільший фестиваль вина в Україні та Східній Європі.

Організатори фестивалю — goodwine — продовжують знайомити Україну з гарним вином і смачною їжею. Вони знову збирають на одній локації найкращих виноробів з усього світу, залучають до участі знакових шефів, гастроентузіастів і просто захоплених людей. Головна мета — створити майданчик для отримання нового винного і гастрономічного досвіду.

У перший день Kyiv Wine гостей чекає винний безліміт: дегустації без обмежень і оплати за кожен келих, а також унікальні знайомства з людьми, які створюють сучасний винний світ. Понад 80 представників виноробів з 20 країн приїдуть в Україну, щоб взяти участь у фестивалі. Окрему увагу, на думку організаторів, слід приділити новому поколінню виноробів, які виробляють натуральні, органічні й біодинамічні вина.

Ще одна велика частина фестивалю — Food Market. Тут обидва дні працюватимуть найкращі ресторани Києва зі спеціально розробленим для Kyiv Wine 2019 меню. Шукайте улюблених шефів з Mimoza Brooklyn Pizza, Fish&Pussycat Sushi Bar, Вьетнамского привета, Beef, Любимого Дяди, Good Girl, Lucky, Tin Tin та інших і сміливо запитуйте, що сьогодні нового в меню. До них долучаться італійські шефи на точці з трюфельною пастою, голландські шефи в зоні грилю, а також корнери з моно-продуктом від goodwine: тунатека, fish pops (морепродукти у форматі take away), Bakehouse з Мелт, Yellow Place c white cold brew.

Окремим блоком на Kyiv Wine 2019 можна виділити спеціальні гастрономічні івенти: гала-вечерю напередодні фестивалю з одним із найяскравіших представників сучасної іспанської гастрономічної індустрії та володарем 2 зірок Мішлен Дієго Гуерреро, великий фермерський обід з українським вином, лекція «Сир і Вино. Інь і Янь у світі гастрономії», BBQ party, а також проекти успішних шефів України: Live Kitchen Zone з майстер-класами від запрошених кулінарів, лекції про здорове харчування і не тільки.

Цього року на Kyiv Wine діють три типи квитків:

квиток на два дні включає доступ до основної дегустаційної зали та безлімітну дегустацію вин (тільки 8 червня), доступ у всі відкриті зони фестивалю обидва дні, живу музику та розваги;

квиток Selective Wines включає також доступ в окрему зону з вінтажними винами та шампанським;

квиток Taittinger Lounge включає додатково доступ в зону з підвищеним рівнем комфорту, шампанським, чорною ікрою і special menu.

До 7 червня 2019 року вартість квитка на два дні — 850 грн, в день фестивалю — 1050 грн; вартість квитка Selective Wines — 2500 грн, а Taittinger Lounge — 4500 грн. Квитки можна придбати на сайті фестивалю.

Шоу A State of Trance 900: Lifting You Higher

Де: Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15

Коли: 22 червня, 21:00

Ціна: від 99 грн

A State of Trance 900: Lifting You Higher — це святкування дев’ятисотого випуску однойменного радіошоу, що виходить у 84 країнах світу й об’єднує понад 40 мільйонів слухачів на всіх континентах. Автором популярної транс-музики є неперевершений голландський діджей, музикант і продюсер Armin van Buuren.

Його називають одним із найбільш титулованих діджеїв і продюсерів в електронній музиці. За свою кар’єру Armin van Buuren п’ять разів ставав найкращим діджеєм світу за версією авторитетного рейтингу DJ Mag Top 100 DJs. Крім того, музикант отримав безліч нагород і титулів, серед яких 14 DJ Awards, 45 International Dance Music Awards, 2 International Golden Gnome Awards та десятки інших.

В Україну свої грандіозні шоу Armin привозить вже не вперше. У 2012 році шоу A State of Trance 550 зібрало в столичному МВЦ понад 15 тисяч глядачів, а в 2017 році діджей показав ексклюзивне сольне шоу Armin Only Embrace.

Stadium show MONATIK «LOVE IT ритм»

Де: НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська, 55

Коли: 1 червня, 20:00

Ціна: від 449 грн

У перший день літа MONATIK презентує свій третій студійний альбом на головній спортивній арені країни — НСК «Олімпійський». Зі сцени шанувальники почують як вже улюблені хіти — «То, от чего без ума», «Жизнь поет», «Зашивает душу», «Цей день», «Глубоко…», — так і нові композиції.

«Ми дуже надихнулися результатом концерту «Vitamin D», що пройшов у Києві в Палаці Спорту, — говорить артист. — Тим, у якому захваті були глядачі та як сильно чекають нове шоу. Саме цей факт мотивує нас створити ще масштабнішу подію для ще більшої кількості людей!».

Режисером-постановником Stadium Show «Love It Ритм» виступить Денис Стульников. З MONATIK Дениса пов’язує спільна робота над Live Show «Vitamin D». До слова, цей концерт завоював нагороду «Найкраще концертне шоу» за версією професійної музичної премії YUNA, а також національної телевізійної премії «Телетріумф».

Концерт Макса Коржа

Де: стадіон «Динамо», вул. Грушевського, 3

Коли: 20 червня, 19.00

Ціна: від 399 грн

Влітку столицю України відвідає популярний музикант Макс Корж. 20 червня білоруський виконавець збирає стадіон «Динамо».

Широко відомим публіці артистом Макс став після виходу пісні «Небо поможет нам». Композиція одразу ж отримала статус хіта й розлетілася по всіх соціальних мережах.

З того часу співак записав п’ять альбомів, зняв понад 20 кліпів, дав сотні концертів. Макс заслужено входить в топ популярних артистів країн СНД, а його прихильники організували одну з найпотужніших фан-спільнот на пострадянському просторі.

Перший стадіонний концерт артиста в Україні відбувся минулого літа в Одесі. Тоді музикант зі сцени пообіцяв повернутися, щоб влаштувати ще крутіший «розрив» у Києві.

Концерт Макса Коржа — це свято веселощів, запальної музики й танців до ранку. Якщо хочете «відірватися» на повну — приходьте 20 червня на стадіон «Динамо» о 19:00.

Перший сольний концерт MARUV

Де: Stereo Plaza, пр-т Лобановського, 119

Коли: 14 червня, 20:00

Ціна: від 590 грн

Переможниця Національного відбору на Євробачення — 2019 в Україні MARUV дасть перший сольний концерт. Довгоочікуване шоу відбудеться в столичному концерт-холі Stereo Plaza.

Її запаморочливий успіх почався з композиції «Drunk Groove». Тоді про MARUV заговорили не тільки в Україні, а й далеко за її межами. На сьогодні у кліпу більше ніж 75 мільйонів переглядів на YouTube, а сама пісня підкорила музичні чарти різних країн по всьому світі.

Свої виступи співачка називає «інтелігентною провокацією». MARUV не соромиться говорити й робити на сцені те, що відчуває. Можливо, саме тому її так люблять шанувальники. Перший концерт скандальної артистки обіцяє бути незабутнім…

Концерт Ara Malikian

Де: Палац «Україна», вул. В. Васильківська, 103

Коли: 13 червня, 19.00

Ціна: від 350 грн

Скрипаль-віртуоз Ара Малікян вперше приїжджає з концертом до Києва! Відомий на весь світ музикант виступить на сцені Національного палацу мистецтв «Україна» в рамках світового турне «Неймовірна подорож скрипки».

За понад 50 років творчої діяльності Ара Малікян випустив 26 альбомів. Музикант виконує авторські композиції, шедеври Паганіні, Вівальді, Моцарта, кавери на пісні відомих рок-колективів (Radiohead, Led Zeppelin, інші), а також хіти Джиммі Хендрікса та Девіда Боуї.

Скрипаль-віртуоз вважає, що його головна мета — популяризація класичної музики. З цим Ара справляється на ура. Тільки уявіть: у рік артист дає понад 300 концертів!

Музикант зовсім не схожий на типового виконавця класики. На сцені він енергійний та нестримний. Своєю енергією Ара Малікян заражає не тільки глядачів, а й інших артистів на сцені. Але досить уже говорити — краще один раз побачити, ніж кілька разів прочитати.

Концерт The Chemical Brothers

Де: Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15

Коли: 15 червня, 20:00

Ціна: від 899 грн

Ще один знаменитий гурт, який дасть концерт у Києві — The Chemical Brothers. У столичному МВЦ британські музиканти презентують свій новий альбом «No Geography».

У різний час альбоми дуету займали лідируючі позиції в британських чартах. А за композицію «Block Rockin’ Beats» хлопці отримали Grammy — першими серед виконавців електронної музики.

The Chemical Brothers назавжди змінили уявлення про те, як має виглядати live-шоу електронного гурту. Їхні концерти — це повне занурення в аудіовізуальну дію, що тримає глядача аж до фіналу. Якщо хочете доторкнутися до чогось нового та вражаючого — приходьте подивитися виступ легендарного гурту. Це буде неймовірно!

Концерт Tokio Hotel

Де: Клуб ATLAS, вул. Січових стрільців, 37-41

Коли: 17 червня, 20:00

Ціна: від 1399 грн

Відомий німецький поп-рок-гурт Tokio Hotel дасть концерт у столичному клубі ATLAS. Для світового турне Melancholic Paradise музиканти підготували абсолютно нову програму. Хлопці презентують пісні з останнього альбому, а також потішать шанувальників своїми найкращими хітами. За словами Білла Каулітца, це буде по-справжньому божевільний тур!

Tokio Hotel — один з найпопулярніших поп-рок-колективів Європи. За час своєї творчої діяльності музиканти отримали понад 100 міжнародних нагород, продали більше 10 мільйонів записів, а їхні альбоми ставали платиновими в 68 країнах світу.

Цей гурт вміє дивувати. Їхній концерт стане незабутнім!

Dance Event «Білі ночі»

Де: Арт-завод «Платформа», вул. Біломорська, 1

Коли: 14—16 червня, 20:00

Ціна: від 550 грн

«Коли ніч яскравіша за день» — під цим слоганом Ulichnaya eda щороку відкриває і закриває сезон літніх вечірок. Красиві люди, яскраві вогні, веселощі, запальна музика та коктейлі — це все «Білі ночі».

Цього року в програмі:

5 сцен

120 артистів

перформанси шоу-балетів

фудкорти від найкращих ресторанів Києва

шоу акробатів

та багато іншого.

Якщо ви любите танці й веселощі, ця вечірка — для вас. Нехай «Білі ночі» стануть початком вашого яскравого літа…

А якщо в червні вам хочеться поїхати зі столиці, наприклад до Львова, обов’язково прочитайте, які визначні місця Львова потрібно відвідати, щоб зануритися в атмосферу міста. Гарного відпочинку!

