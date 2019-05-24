Зірка серіалу «Кріпосна» Аліна Коваленко з’явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2019. Що робила зірка на самому престижному заході року — читайте далі.

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З 14 по 25 травня проходить 72-ой Каннський кінофестиваль, де бути в числі причетних до головної кіноподії — величезна честь. Так, на червоній доріжці з’явилася зірка серіалу «Кріпосна», другий сезон якого буде восени на телеканалі СТБ, Аліна Коваленко. Вона зіграє сильну і прогресивну зірку київських балів Ольгу Родзевич.

«Я вперше в цьому році побувала на Каннському кінофестивалі. Переконалася, що Канни під час фестивалю це двотижнева безперервна вечірка, на якій присутні люди з усього світу, пов’язані з кінематографом. Це неймовірно цікаве спілкування, дуже продуктивне налагодження професійних зв’язків. Мені вдалося відвідати багато заходів і зустрітися зі знайомими з різних куточків світу».

Актриса побувала на червоній доріжці прем’єри Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді»:

«Атмосфера дуже сумбурна. Тут натовп людей, безліч папараці і журналістів. Багато людей, які просто йдуть по вулиці в шикарних вечірніх сукнях і смокінгах. Наприклад, в ліфті можна зіткнутися з Тарантіно. Ще мені вдалося побачити весь каст майбутнього фільму «Одного разу в Голлівуді». Це викликає дуже дивні почуття, безумовно заряджає енергією».

Також, Аліна Коваленко відвідала прем’єру фільму українського режисера кримськотатарського походження Нарімана Алієва «EVGE» (Додому), що представлена в категорії «Особливий погляд» (друга за значимістю програма Каннського кінофестивалю):

«Це дуже важка і пронизлива історія про почуття власної гідності, про непохитність, про несправедливість. Акторські роботи приголомшливе в цій стрічці. Головну роль зіграв талановитий Ахтем Сеітаблаєв. «Додому» — сильна робота, зізнаюся, під час перегляду плакала і дуже співпереживала героям».

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Нагадаємо, дата виходу другого сезону масштабного серіалу запланована на осінь 2019 року. Щоб дізнатися точні дані та графік виходу нових серій, стежте за матеріалами на сайті STB.UA. У другому сезоні планують показати 24 епізоди.

Талановита актриса Аліна Коваленко перетвориться в одну з героїнь серіалу — зірку київського товариства Ольгу Родзевич. Її персонаж — справжня дворянка, яка буде боротися за права жінок.

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