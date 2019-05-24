Яким буде цей день, розповість гороскоп на 24 травня 2019 року. Що вам потрібно зробити в першу чергу, читайте в гороскопі на сьогодні.

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Овен

Навчіться прислухатися до своєї інтуїції. Сьогодні вона точно підкаже вам, як правильно вчинити в ситуації, що склалася. Якщо будете діяти за велінням серця, а не рекомендаціями співробітників і друзів, – вас чекає успіх.

Телець

День віщує добрі звістки на роботі та в особистому житті. Саме час попросити пару днів відпустки і провести її з коханою людиною. Не відмовляйтеся від вигідних пропозицій, які принесуть вам прибуток.

Близнюки

Подбайте про своє здоров’я. Зараз вам слід бути максимально уважним до свого самопочуття. Якщо є можливість пересидіти початкову стадію захворювання вдома – скористайтеся нею. Так ви швидше повернетеся у форму й зміцните свій імунітет.

Рак

П’ятниця для Раків буде сприятливою для вирішення особистих питань. Відкладіть усі думки про роботу в сторону. Приділяйте вдома весь свій час сім’ї. Рідні вкрай потребують вашої підтримки та уваги. Всі невдачі в робочих процесах вирішаться вже найближчим часом.

Лев

Ви налаштовані рішуче, однак не переборщіть з наполегливістю. Пам’ятайте, що багатьом некомфортно перебувати під постійним тиском. Дайте опонентам свободу вибору. Сьогодні вас оточують грамотні та кмітливі люди, які точно не підведуть.

Діва

Час взятися за роботу. Свята давно закінчилися, а ви ніяк не налаштуєтеся на працю. Розпочаті справи в цей день – приречені на успіх. Все задумане можна і потрібно втілювати в реальність. Не відкладайте на потім. Поговоріть з близькими для вас людьми і заручіться підтримкою.

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Терези

Відпустіть все старе й те, що не склалося. Закономірність така, що всі починання минулого року там і залишаться. Для Терезів найкращим варіантом на вівторок буде вихід у кіно або прогулянка центром міста. Спробуйте урізноманітнити своє дозвілля, що зарядить енергією на тиждень.

Скорпіон

Сьогодні можна успішно оновити гардероб. Ви притягуєте вигідні пропозиції, тому можете скористатися цією вдачею і в роботі. Не відмовляйтеся від побачення – воно пройде в романтичній і щирій атмосфері.

Стрілець

Стрільцям потрібно зазирнути в календар і зрозуміти, що час у відпустку. Найкращий день для того, щоб зловити вигідну пропозицію і полетіти в теплі краї.

Козеріг

Зробіть перший крок до примирення. Довгі сварки не приведуть ні до чого хорошого. Сьогодні ваш партнер максимально налаштований на розмову і не менше бажає зустрічі. Результат буде кращим, ніж ви думаєте.

Водолій

Сьогодні чекайте прибутку або нових корисних знайомств. Дійте, як вважаєте за потрібне, і не дозволяйте іншим збивати вас із правильного шляху. Вечір проведіть у домашній обстановці. Не закривайтесь, а навпаки, поділіться враженнями з близькими. Вони точно дадуть слушну пораду.

Риби

Якщо обираєте між «так» і «ні», то сміливо вибирайте «так». Настав час змін. Сьогодні найкраще зробити пропозицію, наважитися на переїзд, змінити роботу або придбати давно бажану річ. Вівторок принесе успіх для Риб не тільки в матеріальному, а й у духовному плані.

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