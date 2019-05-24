Після скандального виступу на Євробаченні-2019 поп-діва Мадонна випустила новий кліп на пісню «Crave». Нагадуємо, що співачка спровокувала скандал, піднявши питання палестино-ізраїльського конфлікту. Подивитися кліп Мадонни можна в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: офіційні результати голосування у фіналі змінені



Поп-діва Мадонна випустила кліп на композицію «Crave». Перед цим відома співачка опинилася в центрі скандалу, спровокувавши його своїм виступом на Євробаченні-2019. Мадонна порушила питання палестино-ізраїльського конфлікту. За словами організаторів, моменту, де двоє танцюристів поп-діви вийшли на сцену у костюмах, на яких виднілися відповідні прапори, не було на репетиції. До слова, в самому кінці артисти обіймалися, що сприймалося як натяк на завершення конфліктної ситуації.

Новий кліп Мадонни вийшов після цієї ситуації. Композиція «Crave» створена разом із репером Swae Lee.

Madonna, Swae Lee – «Crave»

Більше на тему: Євробачення-2019: топ-10 фактів про Дункана Лоуренса

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ