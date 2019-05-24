25‒26 травня в Києві відбудеться святкування Дня міста. Столиця відзначить це свято концертами, майстер-класами та різноманітними змаганнями. У нашому матеріалі перелік найцікавіших заходів, які відбудуться на вихідних в Києві.

Radioday

Де: Маріїнський парк

Коли: 25 травня

Вхід вільний

Radioday ‒ найбільший молодіжний фестиваль України, який заснували випускники радіотехнічного факультету КПІ. На гостей фестивалю чекають виступи українських поп-артистів і гостей із Британії. Яскрава шоу-програма, подарунки та гарний настрій ‒ що ще потрібно в цей святковий вечір?

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Вітрильна регата

Де: Річковий вокзал

Коли: 25 травня, 9:00

Вхід вільний

Для всіх, хто мріє поплисти в море під червоними вітрилами, до Дня Києва організували регату. Всі охочі зможуть спостерігати за тим, як по Дніпру ходять чудові яхти.

Race Horizon Park

Де: Київський річковий вокзал

Коли: 24‒26 травня

Вхід вільний

До Дня міста в Києві розпочнуться міжнародні змагання з велоспорту Race Horizon Park, в рамках яких пройдуть перегони Horizon Park Race for Peace, Kievskaya Sotka Women Challenge, Horizon Park Race Maidan і Horizon Park Classic.

Також у цей час відбудуться змагання зі спортивного орієнтування.

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MARTINI FOOD LOVE

Де: Арт-завод «Платформа»

Коли: 25‒26 травня 11:00

Вхід: 100 грн

До Дня Києва відбудеться фестиваль смачної їжі – справжнісінький гастрономічний лунапарк! На гостей фестивалю чекатиме найбільший в Україні фудкорт італійської кухні, різні напої, гарний настрій і чудова музика від Masterskaya. До речі, всі кошти, зібрані під час фестивалю, підуть на благодійність.

Пробіг під каштанами

Де: Майдан Незалежності

Коли: 26 травня

Вхід вільний

Традиційний Пробіг під каштанами, приурочений до Дня міста, розпочнеться о 8:00. У ньому візьмуть участь професійні велосипедисти і любителі, люди з особливими потребами та діти до 7 років.

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Концерт гурту «Океан Ельзи»

Де: ВДНГ

Коли 26 травня, 11:00

Вхід: 250‒950 грн

Ідею концерту на ВДНГ український виконавець Святослав Вакарчук анонсував ще кілька місяців тому. Виступ гурту відбудеться на свіжому повітрі в колі друзів. Родзинкою стане унікальна сцена у форматі 360 градусів, доступна для перегляду з усіх боків.

Концерт гурту Space Symphonу

Де: Контрактова площа

Коли: 26 травня

Вхід вільний

На Контрактовій площі відбудеться грандіозний вечір. О 18:00 понад тисяча танцюристів виконають українську польку. О 18:15 на тому ж місці відбудеться майстер-клас із сальси під відкритим небом. Також глядачів порадують виступи українських зірок: Гайтани, DZIDZIO та інших. Родзинкою вечора стане виступ французького музиканта Дідьє Маруані та гурту Space Symphonу у супроводі симфонічного оркестру.

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