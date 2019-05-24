Даша Трегубова потрапила в любовний трикутник

У детективі «Загадка для Анни» глядачів чекають не тільки погоні, перестрілки та розслідування, а й любовні інтриги. Актриса Даша Трегубова у серіалі грає слідчу Анну Кірєєву, яка потрапила у любовний трикутник. Хто ж завоює серце головної героїні? Подробиці — в матеріалі.

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У серіалі «Загадка для Анни» Даша Трегубова перевтілилася в капітана поліції — сильну, красиву та впевнену Анну Кірєєву. У перших серіях детективу з’ясувалося, що Анна не може народити дитину, а коханий категорично проти усиновлення. Жінка розуміє, що може втратити сім’ю.

Стосунки в родині Кірєєвих стали досить напруженими, тому Анна вирішує піти від коханого. І раптом у житті слідчої з’являється двоє чоловіків — слідчий Вадим Терещенко та бос мафії Тимур Чхаїдзе. Кого ж вибере Анна?

«За серце суворої красуні боротимуться три дуже привабливі чоловіки. Вони різні за характером, у них абсолютно інший світогляд. Вони готові гори перевернути, пройти кола пекла заради серця Анни. Я впевнена, глядачкам серіалу «Загадка для Анни» буде з чого обирати. Адже у детективі чоловічі персонажі на будь-який смак. Жінкам обов’язково сподобається один із них. Можливо, і всі троє», — відверто розповідає Даша Трегубова.

Чим закінчаться дивні стосунки Анни з чоловіками? Дізнайтеся у детективному серіалі «Загадка для Анни» на телеканалі СТБ!

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