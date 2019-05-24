Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

13 випуск «МастерШеф. Професіонали»: чи збудеться пророцтво мами Аліка Мкртчяна?

24.05.2019

У 13 випуску «МастерШеф. Професіонали» учасників чекає справді містичний тиждень. Алік Мкртчян розповів про пророцтво своєї матері-ворожки, яка віщує йому чорний фартух і виліт з проекту. Що чекає учасників «МастерШеф. Професіонали» за крок до фіналу в 13 випуску?

13 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»: сбудется ли предсказание мамы Алика Мкртчяна?

Детальніше дивіться в 13 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ:

  • 13 випуск «МастерШеф. Професіонали» чортова дюжина і пройти випробування вдасться далеко не всім учасникам.
  • Чи збудеться пророцтво мами Аліка Мкртчяна про чорний фартух і виліт з проекту?
  • Битва чорних фартухів змусить учасників приготувати найскладніші страви за всі битви сезону.
  • Чия страва нагадає Ектору Хіменесу-Браво персонажа з відомого фільму?
  • Хто залишить «МастерШеф. Професіонали» в 13 випуску за крок до фіналу?

Більше на тему: Голосування: хто залишить «МастерШеф. Професіонали» в 13 випуску?

Все це побачимо в суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: 13 випуск «МастерШеф. Професіонали»: чи збудеться пророцтво мами Аліка Мкртчяна?

У 13 випуску «МастерШеф. Професіонали» учасників чекає справді містичний тиждень. Алік Мкртчян розповів про пророцтво своєї матері-ворожки, яка віщує йому чорний фартух і виліт з проекту. Що чекає учасників «МастерШеф. Професіонали» за крок до фіналу в 13 випуску

Video: 13 випуск «МастерШеф. Професіонали»: чи збудеться пророцтво мами Аліка Мкртчяна?

У 13 випуску «МастерШеф. Професіонали» учасників чекає справді містичний тиждень. Алік Мкртчян розповів про пророцтво своєї матері-ворожки, яка віщує йому чорний фартух і виліт з проекту. Що чекає учасників «МастерШеф. Професіонали» за крок до фіналу в 13 випуску

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати