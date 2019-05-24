У 13 випуску «МастерШеф. Професіонали» учасників чекає справді містичний тиждень. Алік Мкртчян розповів про пророцтво своєї матері-ворожки, яка віщує йому чорний фартух і виліт з проекту. Що чекає учасників «МастерШеф. Професіонали» за крок до фіналу в 13 випуску?

Детальніше дивіться в 13 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ:

13 випуск «МастерШеф. Професіонали» – чортова дюжина і пройти випробування вдасться далеко не всім учасникам.

Чи збудеться пророцтво мами Аліка Мкртчяна про чорний фартух і виліт з проекту?

Битва чорних фартухів змусить учасників приготувати найскладніші страви за всі битви сезону.

Чия страва нагадає Ектору Хіменесу-Браво персонажа з відомого фільму?

Хто залишить «МастерШеф. Професіонали» в 13 випуску за крок до фіналу?

Більше на тему: Голосування: хто залишить «МастерШеф. Професіонали» в 13 випуску?

Все це побачимо в суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: 13 випуск «МастерШеф. Професіонали»: чи збудеться пророцтво мами Аліка Мкртчяна? У 13 випуску «МастерШеф. Професіонали» учасників чекає справді містичний тиждень. Алік Мкртчян розповів про пророцтво своєї матері-ворожки, яка віщує йому чорний фартух і виліт з проекту. Що чекає учасників «МастерШеф. Професіонали» за крок до фіналу в 13 випуску

Video: 13 випуск «МастерШеф. Професіонали»: чи збудеться пророцтво мами Аліка Мкртчяна? У 13 випуску «МастерШеф. Професіонали» учасників чекає справді містичний тиждень. Алік Мкртчян розповів про пророцтво своєї матері-ворожки, яка віщує йому чорний фартух і виліт з проекту. Що чекає учасників «МастерШеф. Професіонали» за крок до фіналу в 13 випуску

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