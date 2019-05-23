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Настя Каменських показала весільну сукню: перші кадри

23.05.2019

Сьогодні, 23 травня, відбудеться весілля століття: суддя шоу  «Х-фактор» Настя Каменських стане дружиною відомого українського співака Олексія Потапенка. Співачка показала перші кадри у весільній сукні. Дивіться фото в нашому матеріалі!

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З’являється все більше кадрів з самого очікуваного події року українського шоу-бізнесу весілля Насті Каменських і Потапа. Так, наречена поділилася в соціальній мережі новим фото у весільній сукні від Luxury Bridal Store «Novias», спороводів його романтичним коментарем: «Наше кохання це константа»


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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 

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Нагадаємо, торжество, підготовка до якого йде повним ходом, пройде в одному із заміських ресторанів Києва. На весіллі очікується багато зірок шоу-бізнесу.

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