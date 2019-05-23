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Настя Каменських та Потап: перші романтичні фото

23.05.2019

Настя Каменських, суддя шоу «Х-фактор», та Олексій Потапенко повідомили неймовірну новину. Закохані нарешті вирішили розповісти правду шанувальникам про свої стосунки. Сьогодні відбудеться їхнє шикарне весілля. Дивіться перші романтичні фото NK та Потапа у нашому матеріалі.

Сьогодні, 23 травня, відбудеться весілля Насті Каменських та Потапа в одному із заміських ресторанів Києва. Підготовка до свята йде повним ходом.

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Для церемонії чарівна співачка NK обрала бездоганну весільну сукню від Luxury Bridal Store «Novias».

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У день весілля Потап випустив кліп на пісню «Константа», присвятивши композицію майбутній дружині. Настя Каменських у свою чергу присвятила коханому ніжну пісню «Обіцяю».

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