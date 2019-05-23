Канни 2019: Зірки «Кріпосної» в стильних вбраннях сяють на Каннському кінофестивалі

Зірки серіалу «Кріпосна» Катерина Ковальчук та Аліна Коваленко сяють в стильних вбраннях на Каннському кінофестивалі. Читайте докладніше.

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З 14 по 25 травня проходить 72-ой Каннський кінофестиваль. На червоній доріжці одна за одною змінюються зірки в шикарних вбраннях, глядачі із задоволенням дивляться кращі фільми, які відібрали організатори. І бути в числі причетних до головної кіноподії — величезна честь.

Днями на Лазурному березі з’явилися і зірки серіалу «Кріпосна», другий сезон якого буде восени на телеканалі СТБ, Катерина Ковальчук та Аліна Коваленко. Катерина відіграє головну роль в серіалі і переконана, що Канни — це місце, де збираються безліч людей з індустрії.

«Дуже корисно знайомитися, зустрічати нових людей, ходити на вечірки, налагоджувати контакти. Вбираю світову творчу енергетику на Каннському кінофестивалі. До того ж, у мене тут безліч знайомих з різних куточків світу»,— ділиться враженнями Катя.

Аліну Коваленко глядачі побачать у другому сезоні. Вона зіграє сильну і прогресивну зірку київських балів Ольгу Родзевич.

«Я вперше на Канському кінофестивалі і враження дуже сумбурні. Коли ти бачиш Квентіна Тарантіно в ліфті або в декількох метрах від тебе проходить Ді Капріо, Марго Роббі і Бред Пітт, це викликає дуже дивні відчуття. Величезна кількість людей, прес-конференції, прем’єри, вечірки. Мені вдалося зануритися в цю атмосферу і відвідати багато заходів, завести корисні знайомства. Також я відвідала прем’єру українського фільму Нарімана Алієва «Додому». Дуже важкий пронизливий фільм про почуття власної гідності, про цінності, про свободу. Фільм входить до конкурсної програми «Особливий погляд», — ділиться Аліна.

Нагадаємо, Дата виходу другого сезону масштабного серіалу запланована на осінь 2019 року. Щоб дізнатися точні дані та графік виходу нових серій, стежте за матеріалами на сайті STB.UA. У другому сезоні планують показати 24 епізоди.

За сюжетом серіалу «Кріпосна» Катерину Вербицьку виховали, як благородну панночку. Але насправді вона всього лише власність найбагатшого поміщика Петра Червінського. Бідній дівчині доведеться подолати безліч випробувань на шляху до свободи. З якими перешкодами стикнеться дівчина у майбутньому? Дізнайтеся вже у другому сезоні! Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ