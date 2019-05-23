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Канни 2019: Кохана Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес на Каннському кінофестивалі

23.05.2019

Кохана Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес відвідала прем’єру нового фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді», ефектно з’явившись на червоній доріжці Каннського фестивалю 2019 в елегантному образі. Читайте далі.

Більше на тему: Канни 2019: Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Марго Роббі на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

джорджина родригес

Нещодавно відбулася гучна прем’єра нового фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Захід відвідали не лише виконавці головних ролей, Леонардо Ді Капріо, Марго Роббі та Бред Пітт, а також безліч інших зірок. Так на червоній доріжці була помічена кохана Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес.

жена рональду

Елегантне чорне плаття-бюстьє до підлоги вигідно підкреслювало ідеальну фігуру Джорджіни. Нажаль, дівчина була одна, адже коханий Кріштіану Роналду не зміг відвідати Каннський фестиваль 2019.

Джорджина Родригес на Каннском кинофестивале

Джорджина Родригес на Каннском кинофестивале

Джорджина Родригес на Каннском кинофестивале

Більше на тему: Канни 2019: Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт і Квентін Тарантіно на фотоколлі «Одного разу в Голлівуді»

Джерело фото: instagram georginagio, Getty Images

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