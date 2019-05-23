Канни 2019: Кохана Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес на Каннському кінофестивалі

Кохана Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес відвідала прем’єру нового фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді», ефектно з’явившись на червоній доріжці Каннського фестивалю 2019 в елегантному образі. Читайте далі.

Більше на тему: Канни 2019: Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Марго Роббі на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Нещодавно відбулася гучна прем’єра нового фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Захід відвідали не лише виконавці головних ролей, Леонардо Ді Капріо, Марго Роббі та Бред Пітт, а також безліч інших зірок. Так на червоній доріжці була помічена кохана Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес.

Елегантне чорне плаття-бюстьє до підлоги вигідно підкреслювало ідеальну фігуру Джорджіни. Нажаль, дівчина була одна, адже коханий Кріштіану Роналду не зміг відвідати Каннський фестиваль 2019.

Більше на тему: Канни 2019: Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт і Квентін Тарантіно на фотоколлі «Одного разу в Голлівуді»

Джерело фото: instagram georginagio, Getty Images

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