Переможець Євробачення-2019 Дункан Лоуренс – дуже цікава і талановита особистість. Він заслужено завоював перемогу на міжнародному конкурсі, зачарувавши публіку сильною композицією. Цікаві факти про виконавця – в матеріалі.

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Переможець Євробачення-2019 виріс у місті, де музика не була популярною. Але Дункан вперто йшов до своєї мети. За словами співака, він грав на піаніно кожен день, писав пісні і вірші. Дункан був упевнений, що стане музикантом.

У 18 років виконавець переміг у конкурсі талантів. Це сталося в Брілле, у невеликому портовому місті в західних Нідерландах.

Через рік, у 2013 році, Дункан Лоуренс заснував гурт The Slick and Suited. Зі своїм музичним колективом він виступив на фестивалі «Eurosonic Noorderslag».

У 2016 році, після відходу з The Slick and Suited, Дункан зайнявся авторським проектом «Icarus».

Співак брав участь у голландському «Голосі країни»-5.

Дункана Лоуренса могли усунути від участі у Євробаченні-2019. Нагадуємо, що в мережі знайшли відео з піснею «Arcade», яке було опубліковано у 2017 році.

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У 2017 році закінчив навчання в Рок-академії у Тілбурзі.

Співавтор пісні «Closer» для гурту TVXQ.

У 2018 році Дункан заявив, що є бісексуалом. Через рік на прес-конференції після оголошення результатів фіналу Євробачення співак заявив: «Я більше, ніж просто художник. Я людина, жива істота, бісексуал, музикант, змагаюся за ідеї. Пишаюся, що у мене є можливість показати, ким я є ».

Дункан Лоуренс потрапив на Євробачення-2019 завдяки своїй наставниці Ільзі Де-Ланге у «Голосі». Почувши пісню «Arcade», вона сказала артисту відправити її на прослуховування. Лоуренс дослухався до її поради і незабаром отримав схвалення усього світу.

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