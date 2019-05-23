Євробачення-2019: офіційні результати голосування у фіналі змінені
Офіційні результати Євробачення-2019 було змінено. Виявляється, голоси професійного журі підрахували з помилкою. Переможцем першого етапу голосування є не Швеція, а Північна Македонія. Щоправда, на четвірку лідерів підсумкового підрахунку балів це не вплинуло. Детальніше – в матеріалі.
Більше на тему: Євробачення-2019: про що пісня Дункана Лоуренса «Arcade»
Офіційні результати міжнародного конкурсу Євробачення-2019 змінено. Голоси журі підрахували з помилкою. Тепер лідер першого голосування від журі – Північна Македонія. Ось так виглядають нові результати голосування – бали від журі та глядацькі голоси.
- Нідерланди (498 балів)
- Італія (472 бали)
- Росія (370 балів)
- Швейцарія (364 бали)
- Швеція (334 бали)
- Норвегія (331 бал)
- Північна Македонія (305 балів)
- Азербайджан (302 бали)
- Австралія (284 бали)
- Ісландія (232 бали)
- Чехія (157 балів)
- Данія (120 балів)
- Кіпр (109 балів)
- Мальта (107 балів)
- Словенія (105 балів)
- Франція (105 балів)
- Албанія (90 балів)
- Сербія (89 балів)
- Сан-Марино (77 балів)
- Естонія (76 балів)
- Греція (74 бали)
- Іспанія (54 бали)
- Ізраїль (35 балів)
- Білорусь (31 бал)
- Німеччина (24 бали)
- Великобританія (11 балів)
Більше на тему: Євробачення-2019: хто переміг в міжнародному пісенному конкурсі
В Європейській мовній спілці повідомили, що шкодують про те, що помилка не була виявлена раніше: «Ми розглянемо всі існуючі методи, засоби контролю, щоб запобігти повторенню подібної ситуації».