Євробачення-2019: офіційні результати голосування у фіналі змінені

Офіційні результати Євробачення-2019 було змінено. Виявляється, голоси професійного журі підрахували з помилкою. Переможцем першого етапу голосування є не Швеція, а Північна Македонія. Щоправда, на четвірку лідерів підсумкового підрахунку балів це не вплинуло. Детальніше – в матеріалі.

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Офіційні результати міжнародного конкурсу Євробачення-2019 змінено. Голоси журі підрахували з помилкою. Тепер лідер першого голосування від журі – Північна Македонія. Ось так виглядають нові результати голосування – бали від журі та глядацькі голоси.

Нідерланди (498 балів) Італія (472 бали) Росія (370 балів) Швейцарія (364 бали) Швеція (334 бали) Норвегія (331 бал) Північна Македонія (305 балів) Азербайджан (302 бали) Австралія (284 бали) Ісландія (232 бали) Чехія (157 балів) Данія (120 балів) Кіпр (109 балів) Мальта (107 балів) Словенія (105 балів) Франція (105 балів) Албанія (90 балів) Сербія (89 балів) Сан-Марино (77 балів) Естонія (76 балів) Греція (74 бали) Іспанія (54 бали) Ізраїль (35 балів) Білорусь (31 бал) Німеччина (24 бали) Великобританія (11 балів)

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В Європейській мовній спілці повідомили, що шкодують про те, що помилка не була виявлена ​​раніше: «Ми розглянемо всі існуючі методи, засоби контролю, щоб запобігти повторенню подібної ситуації».

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