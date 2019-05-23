Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Актор Володимир Захаренков став детективом у серіалі «Загадка для Анни»

23.05.2019

Володимир Захаренков приміряв образ слідчого в новому детективному серіалі «Загадка для Анни». Він зіграв відважного поліцейського Вадима Терещенка. Як актор вживався в роль? Детальніше про артиста та його персонажа в «Загадці для Анни» читайте в матеріалі.

владимир захаренков

Більше на тему: «Загадка для Анни»: актори детективного серіалу

На телеканалі СТБ стартував новий серіал «Загадка для Анни». В перших чотирьох серіях інтригуючого детективу глядачі познайомляться із головним персонажем — поліцейським Вадимом Терещенком. Саме актор Володимир Захаренков грає відчайдушного детектива, який витрачає весь свій час на розкриття складних злочинів.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vladimir Zakharenkov (@vladimirzakharenkov)

«Мій персонаж — Вадим Терещенко — капітан поліції, який працює на посаді слідчого. Він дуже позитивний та легкий на підйом. Вадим постійно усміхнений, добрий до людей та справедливий. І в цьому наша схожість. Звісно, він розуміє, що у світі повно негараздів. Але це не заважає йому ризикувати життям заради улюбленої справи. Адже Вадим — шибайголова! Цей чоловік постійно влипає в незрозумілі ситуації та виходить сухим із води», — ділиться актор.

Більше на тему: Даша Трегубова на варті порядку в серіалі «Загадка для Анни»

Роль Володимира Захаренкова кардинально відрізняється від усіх попередніх героїв артиста. Чоловік поділився, як проходив кастинг на роль в серіалі «Загадка для Анни»:

«Навіть перед пробами я відчував, що Терещенко — мій персонаж. Мені дійсно подобається його світогляд: як він ставиться до людей, як говорить і як сильно віддається роботі. Він прикольний чувак — і це головна фішка детективу! Своїм позитивом Вадим допомагає Анні забути про сімейну драму».

Більше на тему: Цікаві детективні серіали та фільми: топ-5 від Даші Трегубової

Дивіться детективний серіал «Загадка для Анни»  на телеканалі СТБ!
Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати