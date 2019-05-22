20 травня програма «Вікна-новини» повернулася в ефір телеканалу СТБ у новій студії з віртуальними декораціями, ставши першою серед новинних програм всеукраїнських телеканалів, які застосовують подібну практику. Ведучі новин – Тетяна Висоцька та Ольга Кучер – розповіли про нюанси роботи у нових умовах.

«Спочатку я думала: ну як це, працювати без класичних декорацій? Але потім керівник відділу дизайну каналу СТБ Дмитро Литвиненко посадив мене перед камерою і графічно «від’їхав» від мене на десятки метрів – і в кадрі здавалося ніби ми знаходимося у величезному приміщенні. Це дає можливість створювати у цифровому форматі поруч із ведучою і навколо неї різні об’єкти і явища, приміром, описуючи новини про надзвичайні події. Ми пробували, аби біля мене пробіг динозавр чи запалав вогонь під ногами. Для цього нам треба дещо трохи більше часу. Але ми вже з нетерпінням чекаємо на втілення таких можливостей. – розповідає Ольга Кучер. – Вчора я хоч і не була в ефірі, але страшенно хвилювалася. Адже, коли ти нічого не можеш зробити, це ще страшніше (усміхається). Та вийшло надзвичайно круто! Жодного «ляпу» і кадр із ведучою Танею Висоцькою вийшов надзвичайно насиченим. Тепер – тільки вперед! Думаю, ми маємо ще багато чим здивувати нашого глядача».

Тетяна Висоцька, розповідаючи про підготовку до першого випуску у новій студії, зазначає, що рада закінченню тритижневої перерви і репетицій.

«В прямому ефірі більше мотивації, відчуття справжності. А тому і адаптація швидша. Ми переїхали зі своїм столом і стільцем. А все інше – це новий виклик. Адже треба і самій відчути, і глядачеві транслювати. Тому важливо бачити всю картинку, якої прямо тут, у студії – немає. Але цей когнітивний дисонанс – поширена практика на заході. Мене вже наші дизайнери попередили, що незабаром в студії динозаври будуть бігати, а машини їздити», – поділилася першими враженнями Тетяна Висоцька.

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«Вікна-новини» традиційно виходять по буднях о 17:30 та 22:00.

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