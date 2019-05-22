Фінал проекту «Холостяк»-9 зовсім близько. У 12 випуску Нікіта Добринін зробить свій головний вибір і залишиться лише з однією учасницею! Найромантичнішу подію весни не можна пропустити! Хто ж стане переможницею і обраницею Нікіти — дізнайтеся у 12 випуску проекту «Холостяк»-2019.

У 12 фінальному випуску проекту «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:

Як пройдуть останні два побачення на проекті?

Що піде не так напередодні фіналу?

Чи зможуть дівчата впоратися зі своїми почуттями і хвилюванням?

І в кого ж закохався головний Холостяк країни Нікіта Добринін?

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Це не можна пропустити! Фінал найромантичнішого проекту весни «Холостяк»-9 відбудеться вже 24.05.2019! З ким залишиться Нікіта Добринін — дивіться у 12 випуску!

Video: У 12 випуску проекту «Холостяк»-9 відбудеться довгоочікуваний фінал Фінал проекту Холостяк 9 сезон вже близько. Не пропустіть 12 випуск проекту Холостяк 2019 і дізнайтеся, хто стане переможницею Холостяк 9. Кого обере Нікіта Добринін?

Video: У 12 випуску проекту «Холостяк»-9 відбудеться довгоочікуваний фінал Фінал проекту Холостяк 9 сезон вже близько. Не пропустіть 12 випуск проекту Холостяк 2019 і дізнайтеся, хто стане переможницею Холостяк 9. Кого обере Нікіта Добринін?