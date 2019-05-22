«Ніщо не трапляється двічі»: зірка серіалу Антон Батирев одружується

Виконавець головної ролі Вадима Огнєва в серіалі «Ніщо не трапляється двічі», Антон Батирев, незабаром зіграє весілля з відомою українською актрисою Євгенією Лозою. Пара довго приховувала свої відносини від ЗМІ, однак тепер вирішили заявити про них відкрито. На сторінках у соціальній Instagram актори опублікували романтичні знімки, на яких зображені разом, а у Катерини на безіменному пальці надіта обручка.
Нагадаємо, «Ніщо не трапляється двічі» — багатошарова сага про кохання, що поєднує в собі кілька жанрів: мелодраму, трилер, драму і навіть детектив. За сюжетом на початку 90-х у військове прикордонне містечко приїжджають молодята Дмитро і Катя Богданові. Юна Катя закохується в замполіта Вадима Огнєва. Мирне життя в містечку закінчується драмою, в результаті чого кілька головних героїв гинуть… А за 20 років успішний бізнесмен Огнєв зустрічає Машу, як дві краплі води схожу на Катю, яку він кохав усе життя і яка стала його маною.
Робота над багатосерійним фільмом тривала півтора року. Знімали не лише в Україні, а й у інших країнах — Грузії, Іспанії, навіть Йорданії.