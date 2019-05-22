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«Ніщо не трапляється двічі»: зірка серіалу Антон Батирев одружується

22.05.2019

Виконавець головної ролі та зірка серіалу «Ніщо не трапляється двічі» Антон Батирев одружується на відомій українській актрисі. Читайте подробиці!

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Антон Батырев женится

Виконавець головної ролі Вадима Огнєва в серіалі «Ніщо не трапляється двічі», Антон Батирев, незабаром зіграє весілля з відомою українською актрисою Євгенією Лозою. Пара довго приховувала свої відносини від ЗМІ, однак тепер вирішили заявити про них відкрито. На сторінках у соціальній Instagram актори опублікували романтичні знімки, на яких зображені разом, а у Катерини на безіменному пальці надіта обручка.
Антон Батырев женится
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Нагадаємо, «Ніщо не трапляється двічі» — багатошарова сага про кохання, що поєднує в собі кілька жанрів: мелодраму, трилер, драму і навіть детектив. За сюжетом на початку 90-х у військове прикордонне містечко приїжджають молодята Дмитро і Катя Богданові. Юна Катя закохується в замполіта Вадима Огнєва. Мирне життя в містечку закінчується драмою, в результаті чого кілька головних героїв гинуть… А за 20 років успішний бізнесмен Огнєв зустрічає Машу, як дві краплі води схожу на Катю, яку він кохав усе життя і яка стала його маною.

Робота над багатосерійним фільмом тривала півтора року. Знімали не лише в Україні, а й у інших країнах — Грузії, Іспанії, навіть Йорданії.

Джерело фото: соціальні мережі акторів

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