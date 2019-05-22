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Настя Каменських показала закулісся своєї подорожі по Америці

22.05.2019

Сьогодні на особистому каналі судді «Х-фактор» Насті Каменських NKblog на YouTube новий випуск друга частина великого влога з Америки. У ньому співачка показала і розповіла про те, як провела час в Америці, де презентувала свій іспаномовний хіт Peligrosо. Читайте далі.

Більше на тему: Настя Каменських – «Обіцяю»: прем’єра пісні

Настя Каменских показала закулисье своего путешествия по Америке

За 6 днів в США, Настя побувала в багатьох містах, серед яких Нью-Йорк, Лос Анжелес, Бостон. У минулому випуску співачка вже ділилася особливостями роботи в студії звукозапису в Лос Анжелесі. В цей же раз вона більше розповіла про нову пісню, над створенням якої працює разом з Потапом. Артисти продовжують створювати треки, які перетворюються у всесвітні хіти.

настя каменских

У Нью-Йорку, крім численних візитів з інтерв’ю на масштабні телеканали і радіостанції, Настя побувала в головному офісі Shazam. Туди українську співачку запросили зробити реліз полюбився всім треку Peligroso. Також Каменських відвідала Music Choice одну з найбільших музичних платформ. Бачата версія її іспаномовного треку стала найбільш ротованою за версією Music Choice. Такий успіх не міг пройти непомітно і музична платформа запросила Настю, щоб більше дізнатися про виконавицю. У засніженому Бостоні артистка також відвідала кілька радіостанцій і канал CBS.

настя каменских

Протягом всього блогу Настя не втомлювалася мотивувати своїх шанувальників і розповідати про те, що все реально і абсолютно всі цілі досяжні.

настя каменских

Більше на тему: Настя Каменських: найкращі пісні судді «Х-фактор»-9

Нагадаємо, з піснею Peligroso, Настя Каменських стала першою українською співачкою, яка потрапила в найавторитетніший світовий музичний чарт Billboard, а також представила Україну на червоній доріжці музичної премії Latin Grammys. Саме тому Настю запросили стати почесною гостею і відкривати масштабний концерт Maluma в Києві, який відбудеться вже 8 липня!

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