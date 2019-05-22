Сьогодні, 22 травня, на Каннському фестивалі 2019 відбудеться прем’єра українського фільму «EVGE» (Додому) Нарімана Алієва. Читайте подробиці.

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До закінчення 72-го Каннського кінофестивалю залишилося всього декілька днів. Сьогодні, 22 травня, в конкурсній програмі «Особливий погляд» за нагороду побореться фільм «EVGE» (Додому) українського режисера кримськотатарського походження Нарімана Алієва. Повнометражний дебют розповість історію кримського татарина Мустафи і його синів, які виїхали після анексії Криму до Києва. Головні ролі у фільмі виконали Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов.

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Програма «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю 2019

«Додому» (Наріман Алієв)

«Невидима життя» (Карім Айнуз)

«Голобля» (Кантемир Балага)

«Сходження» (Майкл Ковіна)

«Жанна» (Брюно Дюмон)

«Сонце ніколи не заходить» (Олівер Лакс)

«Кімната 212» (Крістоф Оноре)

«Тріщини Кабула» (Забу Брейтман і Елеа Гобе Мевеллек)

«Дівчина мого брата» (Моніа Чукрен)

«Портова комісія» (Даніель Лессовіц)

«Лапочка» (Мунія Меддур Жансена)

«Адам» (Мар’ям Тузані)

Zhuo Ren Mi Mi (Міді Зед)

«Свобода» (Альберт Серра)

Джерело фото: соціальні мережі режисера

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