Канни 2019: прем’єра українського фільму «EVGE» (Додому) Нарімана Алієва
Сьогодні, 22 травня, на Каннському фестивалі 2019 відбудеться прем’єра українського фільму «EVGE» (Додому) Нарімана Алієва. Читайте подробиці.
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До закінчення 72-го Каннського кінофестивалю залишилося всього декілька днів. Сьогодні, 22 травня, в конкурсній програмі «Особливий погляд» за нагороду побореться фільм «EVGE» (Додому) українського режисера кримськотатарського походження Нарімана Алієва. Повнометражний дебют розповість історію кримського татарина Мустафи і його синів, які виїхали після анексії Криму до Києва. Головні ролі у фільмі виконали Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов.
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Програма «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю 2019
- «Додому» (Наріман Алієв)
- «Невидима життя» (Карім Айнуз)
- «Голобля» (Кантемир Балага)
- «Сходження» (Майкл Ковіна)
- «Жанна» (Брюно Дюмон)
- «Сонце ніколи не заходить» (Олівер Лакс)
- «Кімната 212» (Крістоф Оноре)
- «Тріщини Кабула» (Забу Брейтман і Елеа Гобе Мевеллек)
- «Дівчина мого брата» (Моніа Чукрен)
- «Портова комісія» (Даніель Лессовіц)
- «Лапочка» (Мунія Меддур Жансена)
- «Адам» (Мар’ям Тузані)
- Zhuo Ren Mi Mi (Міді Зед)
- «Свобода» (Альберт Серра)
Джерело фото: соціальні мережі режисера