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Канни 2019: прем’єра українського фільму «EVGE» (Додому) Нарімана Алієва

22.05.2019

Сьогодні, 22 травня, на Каннському фестивалі 2019 відбудеться прем’єра українського фільму «EVGE» (Додому) Нарімана Алієва. Читайте подробиці.

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нариман алиев додому

До закінчення 72-го Каннського кінофестивалю залишилося всього декілька днів. Сьогодні, 22 травня, в конкурсній програмі «Особливий погляд» за нагороду побореться фільм «EVGE» (Додому) українського режисера кримськотатарського походження Нарімана Алієва. Повнометражний дебют розповість історію кримського татарина Мустафи і його синів, які виїхали після анексії Криму до Києва. Головні ролі у фільмі виконали Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов.

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Програма «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю 2019

  • «Додому» (Наріман Алієв)
  • «Невидима життя» (Карім Айнуз)
  • «Голобля» (Кантемир Балага)
  • «Сходження» (Майкл Ковіна)
  • «Жанна» (Брюно Дюмон)
  • «Сонце ніколи не заходить» (Олівер Лакс)
  • «Кімната 212» (Крістоф Оноре)
  • «Тріщини Кабула» (Забу Брейтман і Елеа Гобе Мевеллек)
  • «Дівчина мого брата» (Моніа Чукрен)
  • «Портова комісія» (Даніель Лессовіц)
  • «Лапочка» (Мунія Меддур Жансена)
  • «Адам» (Мар’ям Тузані)
  • Zhuo Ren Mi Mi (Міді Зед)
  • «Свобода» (Альберт Серра)

Джерело фото: соціальні мережі режисера

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