Канни 2019: новий фільм Гаспара Ное «Lux Aeterna»

Режисер-провокатор Гаспар Ное привіз на Каннський кінофестиваль 2019 свою нову роботу під назвою «Lux Aeterna». Фільм-ескперімент вийшов яскравим, але не кожному під силу буде додивитися його до кінця. Далі в матеріалі.

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Відомий французький і аргентинський кінорежисер Гаспар Ное представив на Каннському кінофестивалі свій новий фільм «Lux Aeterna». У минулому році провокативний режисер привозив до Канн фільм «Екстаз», який мав ефект бомби, що розірвалася.

Новий проект «Lux Aeterna» — 50-хвилинний фільм, який із 15-хвилинного комерційного замовлення для Yves Saint Laurent. Де в головних ролях Шарлотта Генсбур, Беатріс Даль і Фелікс Маріт. Картина являє собою есе про повагу переконань, роботі актора і мистецтві режисури. Яскраве і енергійний початок фільму поступово переростає в хаос і лякаючу істерику. Режисер майстерно передає глядачам відчуття паніки і жаху, що охоплюють його персонажів. У Ное вийшов цікавий проект, який не залишить нікого байдужим.

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Дивіться трейлер фільму Гаспара Ное «Lux Aeterna» просто зараз!

Джерело фото: facebook Festival de Cannes

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