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Канни 2019: Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт і Квентін Тарантіно на фотоколлі «Одного разу в Голлівуді»

22.05.2019

Каннський кінофестиваль 2019 переступив екватор продовжуючи радувати шанувальників якісного кіно. Виконавці головних ролей Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт і Марго Роббі приїхали на фотоколл в честь нового фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Дивіться фотодобірку з зірками кінематографа просто зараз!  

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Більше на тему: Канни 2019: Квентін Тарантіно, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо на прем’єрі «Одного разу в Голлівуді»

Джерело фото: Getty Images, facebook Festival de Cannes

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