Канни 2019: Квентін Тарантіно, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо на прем’єрі «Одного разу в Голлівуді»

Вчора, 21 травня, в рамках 72-го Каннського кінофестивалю пройшла гучна прем’єра нового фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Головні ролі зіграли Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Марго Роббі, Аль Пачіно, пішовший з життя Люк Перрі та інші. Читайте подробиці.

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Через 25 років після тріумфу «Кримінального чтива» Квентін представив на Каннському кінофестивалі свою нову картину. У неї є всі шанси розділити успіх попередньої роботи: після показу глядачі влаштували режисерові і акторам овації. Ажіотаж на фільм був таким величезним, що навіть не всі люди, у яких були квитки змогли потрапити на вечірню прем’єру фільму. Виявляється, організатори видають квитків більше, ніж місць у залі, щоб місця не були порожніми на менш гучні прем’єри. З чуток, сам Тарантіно взяв 300 квитків для групи. На прем’єрі режисер виглядав дуже задоволеним, щось шепотів на вухо дружині і виконавиці головної ролі Марго Роббі.

На червоній доріжці в цей вечір можна було побачити Квентіна Тарантіно з дружиною, Бреда Пітта, Леонардо Ді Капріо, Марго Роббі, Хлою Севіньї, Елль Фаннінг, Дакоту Феннінг і ін.

Дія фільму відбувається в 1969 році і розповідає про колишній зірці телевізійних вестернів Ріці Далтон (Леонардо Ді Капріо) і його постійному дублера (Бред Пітт), які намагаються вижити в новому Голлівуді. При цьому вони живуть по сусідству з Шерон Тейт (Марго Роббі) — актрисою і дружиною режисера Романа Поланскі, яка загинула у власному будинку від рук серійного вбивці Чарльза Менсона (Деймон Херріман) і членів його секти.

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Фільм буде боротися за золоту пальмову гілку в основному конкурсі фестивалю. В український прокат картина вийде 8 серпня 2019 року.

Дивіться трейлер фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді» просто зараз!

Джерело фото: Getty Images, facebook Festival de Cannes

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