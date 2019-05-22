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Канни 2019: Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Марго Роббі на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

22.05.2019

На 72-му Каннському фестивалі відбулася гучна прем’єра найочікуванішого фільму року «Одного разу в Голлівуді». По червоній доріжці пройшлися виконавці головних ролей Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо та Марго Роббі, а також режисер Квентін Тарантіно з дружиною. Дивіться фотодобірку найкрасивіших образів зірок!

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Однажды в Голливуде Каннский кинофестиваль 2019

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Джерело фото: Getty Images, facebook Festival de Cannes

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