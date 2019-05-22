Суддя українського Нацвідбору-2019 і переможниця Євробачення-2019 Jamala представила кліп на пісню «Solo». Зірка розповіла ідею відео, а також про труднощі, з якими вона стикнулася під час зйомок. Кліп на пісню «Solo» і більше інформації про нього – в матеріалі.

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Нарешті відбулася прем’єра довгоочікуваного кліпу від Jamala на пісню «Solo». Співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram, що тема відеороботи співзвучна з темами, які вона зачіпає у своїх піснях. Прозорий куб, який ви побачите у кліпі, – це символ кристального замку, в якому люди ховаються від реальності та інших людей. Внутрішній пошук героїні «Solo» продемонстровано у трьох різних образах.

За словами Jamala, на зйомках були свої труднощі. Значну частину часу вона проводила у закритому скляному кубі без доступу до свіжого повітря: «Мені було складно не те що рухатися, а й дихати взагалі. Температура там була, майже як у сауні. Водночас мені потрібно було співати і танцювати в дуже непростій сукні з важкими прикрасами. У відео немає постановника. Всі мої танці – імпровізація на знімальному майданчику».

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Jamala – «Solo»



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