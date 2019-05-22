Що вам віщує ця середа розповість гороскоп на 22 травня 2019. Якщо в чомусь сумніваєтеся – читайте наш гороскоп на сьогодні і ми вкажемо вам правильний шлях.

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Овен

Напишіть сьогодні одному з друзів, якого давно не бачили. Повірте, від нього ви можете отримати таку пораду, яка відкриє вам очі на багато речей. А раптом він ще й підкине вам ідею, яка допоможе вам у майбутньому відкрити свій проект?

Телець

Дуже вдалий день, щоб почати відвідувати курси, про які ви давно думаєте. Або просто зайнятися будь-яким саморозвитком. Ось, наприклад, ідеї: беріть участь в семінарах, майстер-класах або онлайн-лекціях. Всі ці знання знадобляться вам в майбутньому.

Близнюки

Близнюки, краще в цей день не беріть на себе відповідальність за чуже майно. Такий період, що у вас може все ламатися і падати з рук. А навіщо вам нашкодити чомусь чужому? Також ви можете втратити велику суму, будьте обережні в цей день.

Рак

У цей день хтось із ваших родичів або просто близька людина може потрапити в біду. Через це чекайте, що виникнуть великі витрати. Але ви ж не кинете його в біді, правда?

Лев

Візьміть собі на замітку, що вам цей день бажано провести з тваринами. Сьогодні побудьте зі своїм домашнім улюбленцем, якщо такий є, щоб в майбутньому з ним не виникло проблем. Коли ви останній раз були у ветеринара?

Діва

Майте на увазі, що якщо у вас є діти, то сьогодні з ними можуть виникнути труднощі. Вони навряд чи будуть вас слухати і, як завжди, зроблять по-своєму. Але може статися і таке, що хтось із них захворіє або принести погані новини.

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Терези

Якщо ви відчуваєте, що давно стоїте на одному місці і не розвиваєтеся, то беріть участь сьогодні в семінарах і майстер-класах, це дасть вам хороший поштовх для подальшого розвитку в улюбленій сфері.

Скорпіон

Ох вже ця погода за вікном, так? Сьогодні Скорпіонів буде важко витягнути з дому. Ви буквально хочете, щоб всі вас залишили в спокої. Ми навіть придумали для вас відмазку: багато домашніх клопотів, якими потрібно займатися.

Стрілець

Скоро літо і ви так давно думаєте про те, щоб отримати водійські права? Тоді ось вам знак від Всесвіту: сьогодні хороший день, щоб піти на курси водіння. А якщо з цим у вас все в порядку, то просто варто зайнятися своїм автомобілем.

Козеріг

А у Козерогів триває романтичний період! Скоро вас чекає відмінне побачення зі своєю половинкою або майбутньою пасією, тому приготуйте яскравий наряд. Ви будете на висоті.

Водолій

Цю середу можна назвати досить травмонебезпечною для Водоліїв. Особливо обережні будьте з ногами, адже ви можете їх пошкодити, а кому це треба перед влітку, правда?

Риби

Якщо вам потрібна порада, то зверніться сьогодні до матері. Ви отримаєте підтримку і розуміння від неї. Прислухайтеся до неї, вона поганого не порадить, і хто, як не вона бажає кращого для вас?

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