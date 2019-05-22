Редакція сайту STB.UA вибрала найбільш очікувані фільми 2019 року. Цей рік буде багатим на рімейки культових класичних фільмів, багато франшиз отримають продовження. Про які новинки кіно говорять і давно чекають — читайте далі.

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«Одного разу в Голлівуді»

Прем’єра в Україні: 26 липня 2019

Країна: США, Великобританія

Режисер: Квентін Тарантіно

Жанр: драма / комедія

У головних ролях: Марго Роббі, Курт Рассел, Леонардо ДіКапріо, Бред Пітт та ін.

Найочікуваніша прем’єра року — дев’ятий фільм Квентіна Тарантіно. Новий проект легендарного режисера викликав небувалий ажіотаж ще до написання сценарію. Посудіть самі — шикарний акторський склад, історія сколихнула свого часу всю Америку і показаний Лос-Анджелес 1969 року. Сюжет розгортатиметься навколо колись популярного актора вестерн-серіалів Ріка Далтона і його дублера Кліфа Бута, а також секти «Сім’я» Чарльза Менсона.

«Шазам»

Прем’єра в Україні: 4 квітня 2019

Країна: США

Режисер: Девід Ф. Сандберг

Жанр: бойовик, пригоди, фантастика, фентезі

В головних ролях: Закарі Лівай, Джимон Хонсу, Марк Стронг

Неймовірна історія про звичайного 14-річного школяра Біллі Батсона, який за допомогою одного магічного слова перевтілюється у дорослого супергероя Шазама. Цю здатність хлопець отримав від старого чаклуна. Але у всього є своя ціна — Біллі потрібно швидко освоїти свої навички, щоб побороти смертоносні сили зла.

«Ґодзілла 2: Король монстрів»

Прем’єра в Україні: 30 травня 2019

Країна: США

Режисер: Майкл Догерті

Жанр: бойовик, пригоди, фантастика

В головних ролях: Міллі Боббі Браун, Віра Фарміга, Саллі Хокінс і інші.

Вже зовсім скоро фанати серії зможуть побачити продовження культового фільму 2014 року. Новий фільм розповість про протистояння Ґодзілли проти гігантського метелика Мотри, птеродон-мутанта Родана і триголового чудовиська Гідори.

«Люди Ікс: Темний Фенікс»

Прем’єра в Україні: 6 червня 2019

Країна: США

Режисер: Саймон Кинберг

Жанр: фантастика, бойовик, пригоди

В головних ролях: Софі Тернер, Дженніфер Лоуренс, Джессіка Честейн, Джеймс МакЕвой, Майкл Фассбендер та інші.

Історія розповість про становлення героїні Джин Грей. Дівчина розвиває свої здібності, але не справляється з ними перетворюючись в Темного Фенікса. Поневолена своїми ж силами, Джин робить боляче всім, кого так сильно любить. Тепер команда Людей Х повинна вирішити що для них цінніше — життя одного і члена сім’ї або всього населення Землі.

«Як приборкати дракона 3»

Прем’єра в Україні: 21 лютого 2019

Країна: США

Режисер: Дін ДеБлуа

Жанр: пригоди / анімація

В головних ролях: Крістен Уіг, Джерард Батлер, Джона Хілл, Кейт Бланшетт та ін.

Нові пригоди улюблених героїв — Іккінга та його вірного друга Беззубіка. Вікінг стає вождем села, а його ручний дракон зустрічає своє кохання. Разом вони знаходять таємний світ драконів і борються з безжальним мисливцем на Нічних фурій.

«Скло»

Прем’єра в Україні: 17 cічня 2019

Країна: США

Режисер: М. Найт Шьямалан

Жанр: детектив / драма / трилер / фантастика

У головних ролях: Джеймс МакЕвой, Семюель Л. Джексон, Брюс Вілліс, Сара Полсон та ін.

М.Найт Шьямалан зняв кросовер двох своїх найвідоміших фільмів —«Невразливий» і «Спліт». У головній ролі улюблені актори, такі як Сара Полсон, Брюс Вілліс, Джеймс МакЕвой, Семюель Л. Джексон. У картині будуть показані три головних героя — Містер Скло, Кевін Крамб і Девід Данн, що опинилися в лікарні під чуйним наглядом доктора Еллі Стейпла. Як розвернутися події дізнаємося вже з 17 січня.

«Аладдін»

Прем’єра в Україні: 23 травня 2019

Країна: США

Режисер: Гай Річі

Жанр: мелодрама / мюзикл / пригоди / сімейний / фентезі

У головних ролях: Вілл Сміт, Наомі Скотт, Біллі Магнуссен, Мена Массуд та ін.

23 травня в міжнародний прокат вийде ремейк мультфільму «Аладдін». Режисером виступить Гай Річі, а в ролику ми можемо почути саундтрек, що став культовим. Сюжет залишиться незмінним: молодий злодюжка на ім’я Аладдін закоханий в принцесу Жасмін і має намір стати принцом, щоб одружитися на ній. А тим часом візир султана Джафар має намір захопити владу. Для досягнення мети, він прагне дістати чарівну лампу з Джином, що зберігається в зачарованій печері, в яку зможе зайти тільки чистий серцем.

«Джон Уік 3»

Прем’єра в Україні: 16 травня 2019

Країна: США

Режисер: Чад Стахелскі

Жанр: бойовик / трилер / екшн

У головних ролях: Кіану Рівз, Іен Макшейн, Джейсон Манцукас, Холлі Беррі, Лоренс Фішберн та ін.

Продовження історії найманого вбивці Джона Уіка на прізвисько «Баба-яга». Сюжет фільму продовжує історію другої частини трилогії: Порушивши закони готелю для кілерів «Континенталь», скоївши вбивство на його території, він сам став мішенню для полчищ найманців. У Джона залишається останній шанс, щоб втекти з Нью-Йорка.

«Месники 4»

Прем’єра в Україні: 24 квiтня 2019

Країна: США

Режисер: Ентоні Руссо, Джо Руссо

Жанр: бойовик / пригоди / фантастика / фентезі

У головних ролях: Роберт Дауні мл., Карен Гіллан, Джош Бролін, Скарлетт Йоханссон, Кріс Еванс та ін.

У квітні вийде четверта частина «Месників». Попередня екранізація мала шалений успіх і значні касові збори. Сюжет тримається в найсуворішому секреті. Що ж приготувала для вас ця екранізація?

«Король лев»

Прем’єра в Україні: 18 липня 2019

Країна: США

Режисер: Джон Фавро

Жанр: драма / мюзикл / пригоди / сімейний

У головних ролях: Дональд Гловер, Сет Роген, Біллі Айкнер, Джеймс Ерл Джонс, Джон Олівер та ін.

Disney представив новий трейлер сімейного пригодницького фільму «Король лев», прем’єра якого відбудеться влітку 2019 року. Новий фільм — рімейк всесвітньо улюбленого однойменного мультфільму 1994 року. Картина вийде до 25-річного ювілею мультика.

«Воно 2»

Прем’єра в Україні: 5 вересня 2019

Країна: США

Режисер: Енді Мускетті

Жанр: жахи

У головних ролях: Джессіка Честейн, Білл Скашгорд, Джеймс МакЕвой, Софія Лілліс і ін.

Продовження першої частини вийде у вересні 2019 року. Від подій, показаних в попередній частині, минуло майже 30 років. Герої живуть звичайним життям, але один телефонний дзвінок змушує героїв згадати минуле.

«Цвинтар домашніх тварин»

Прем’єра в Україні: 4 квітня 2019

Країна: США

Режисер: Кевін Колш, Денніс Уідмайер

Жанр: жахи

У головних ролях: Джейсон Кларк, Джон Літгоу, Емі Саймец, Наомі Френетт та ін.

Ще одна екранізація Стівена Кінга за однойменним романом очікує шанувальників в квітні. У центрі сюжету сім’я, переїздить в новий будинок, розташований недалеко від кладовища тварин.

«Аліта: бойовий ангел»

Прем’єра в Україні: 14 лютого 2019

Країна: США, Канада, Аргентина

Режисер: Роберт Родрігес

Жанр: бойовик / мелодрама / пригоди / триллер / фантастика

У головних ролях: Махершала Алі, Крістоф Вальц, Ед Скрейн, Роза Салазар, Джекі Ерл Хейлі і ін.

Динамічний бойовик Роберта Родрігеса з нетерпінням очікують шанувальники манги. Екранізація світу Юкіто Кісіро обіцяє бути захоплюючою, адже Джеймс Кемерон, виступає одним з основних продюсерів.

«Крижане серце 2»

Прем’єра в Україні: 28 листопада 2019

Країна: США

Режисер: Кріс Бак, Дженніфер Лі

Жанр: анімація / комедія / мюзикл / пригоди / сімейний / фентезі

У головних ролях: Крістен Белл, Ідіна Мензел і ін.

Довгоочікуване продовження всесвітньо улюбленого мультфільму виходить в прокат вже в листопаді! Сюжет другої частини тримається в найсуворішому секреті, але режисер Кріс Бак відкрив невелику завісу таємниці — мультик торкнеться актуальні проблеми для підлітків і сподівається, що «Холодне серце 2» зможе вплинути на дітей.

«Дамбо»

Прем’єра в Україні: 28 березня 2019

Країна: США

Режисер: Тім Бертон

Жанр: сімейний / фентезі

У головних ролях: Єва Грін, Колін Фаррелл, Майкл Кітон, Денні ДеВіто та ін.

Ще один ремейк діснєєвськой класики чекає нас в 2019 році. Режисером виступить Тім Бертон. У центрі історії цирковий слоненя Дамбо, який страждає від насмішок трупи через своїх величезних вух. Але незабаром з’ясовується, що малюк вміє літати — стаючи зіркою цирку!

«Зелена книга»

Прем’єра в Україні: 24 січень 2019

Країна: США

Режисер: Пітер Фарреллі

Жанр: драма

У головних ролях: Вігго Мортенсен, Махершал Алі, Лінда Карделлініа и др.

Біографічна комедійна драма про подорож по півдню США в 1962 році одного з кращих джазових піаністів свого часу Доктора Дона Ширлі і звичайного водія Тоні Липа. На час концертного туру вони повинні покладатися на «Зелену книгу» — гід по місцях, які безпечні для афроамериканців. Ця поїздка змінить їхнє життя назавжди.

«Хеллбой»

Прем’єра в Україні: 11 квітня 2019

Країна: США

Режисер: Ніл Маршалл

Жанр: боевик / кінокомікс / пригоди / фантастика / фентезі

В головних ролях: Мілла Йовович, Йєн МакШейн, Девід Харбор, Саша Лейн, Деніел Дае Кім та ін.

Нова екранізація коміксів про демона з пекла, який бореться зі злом. У новому фільмі Хеллбой відправляється в Англію для боротьби із середньовічною відьмою Кривавої Королевою Німуе, дружиною самого Мерліна.

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