«Джованні»: що чекає глядачів у 5 і 6 серіях класичного ситкому (Анонс)
22.05.2019
Пригоди веселого сімейства в ситкомі «Джованні» в самому розпалі! Тісна чоловіча дружба Сергія і Макса почала дратувати наречену головного героя. Тоді як діти просто вийшли з-під контролю. Що станеться у 5 і 6 серіях? Чи зможе Сергій впоратися з усіма проблемами без курйозів? Анонс нових серій – в матеріалі.
Наш головний герой Сергій поринув у хаос. Наречена Анна ревнує його до найкращого друга, а колишня дружина Світлана спихнула на нього всі конфлікти дітей. Добрий чоловік намагається все вирішити одночасно, що може призвести до нових курйозів.
Екс-дружина теж не сидить склавши руки, вона вирішила урізноманітнити свій день суперечкою з офіціанткою. Чи заплатить за Світлану вигаданий кавалер? Чи зможе жінка перемогти, якщо за столиком немає жодного Водолія. Чому йдеться саме про цей знак зодіаку, дізнаєтеся на телеканалі СТБ о 21:00.