Даша Трегубова стала актрисою року

У Києві пройшла щорічна церемонія нагородження найуспішніших жінок року — «Бал квітів». На урочистому заході було представлено кілька номінацій. Талановита Даша Трегубова виграла у номінації «Актриса року». Більше читайте у нашому матеріалі.

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Вкотре організатори «Балу квітів» порадували жінок та відзначили їхні досягнення за рік. Церемонія пройшла у столичному ресторані «Coin».

На «Балу квітів»-2019 було представлено 14 номінацій. Заповітну статуетку «Актриса року» отримала неперевершена Даша Трегубова. На жаль, вона не змогла відвідати урочистий захід через зайнятість. Але замість артистки нагороду забрала її прекрасна донька Поліна.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Tregubova (@dasha.tregubova) 21 Май 2019 в 6:40 PDT

«Моя любов отримує мамину нагороду «Актриса року». Тому що актриса року де? Правильно, на зйомках», — пише Даша Трегубова в Instagram.

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Нагадаємо, Даша Трегубова в детективному серіалі «Загадка для Анни» перевтілилася в успішну слідчу. Її героїня з легкістю розгадує таємниці інших, але не може розібратися зі своєю особистою драмою. Спостережлива жінка здатна розкусити будь-якого негідника та вивести його на чисту воду. Чи схожа актриса зі своїм персонажем у детективній картині, дізнайтеся в ексклюзивному інтерв’ю.

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