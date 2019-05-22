Даша Трегубова в детективному серіалі «Загадка для Анни» перевтілилася в успішну слідчу. Головна героїня серіалу з легкістю розгадує таємниці інших, але не може розібратися зі своєю особистою драмою. А що думає Даша Трегубова про свого персонажа? Дізнайтеся в матеріалі!

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Детективні таланти Анни Кірєєвої, яку зіграла неймовірна Даша Трегубова, добре розкриваються в серіалі «Загадка для Анни». Уважна жінка здатна розкусити будь-якого негідника та вивести його на чисту воду. Незважаючи на свій успіх у професійній сфері, особисте життя Анни тріщить по швах:

«Анна — дуже незвичайний персонаж для українських серіалів. У нашому кіновиробництві жінки часто страждають від життєвих обставин, борючись за своє сімейне щастя. І це зазвичай відбувається на тлі любовної лінії. А в «Загадці для Анни» є головна фішка — Анна професійний слідчий. Її душевний біль постійно доводиться заглушати робочими моментами. Вона круто розплутує цікаві детективні історії. Але не може розібратися зі своїми почуттями».

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Героїня Даші Трегубової дотепна та завжди безтурботна, які б події з нею не траплялись. У робочий час вона занурюється у страшні і трагічні злочини. А в особистий — слідча намагається розібратися зі своєю загадкою.

«І класне те, що детективні історії, які ми розгадуємо, дуже цікаві. Вони незвичайні, несподівані, багато в чому непередбачувані. «Загадка для Анни» — не той випадок, коли ти одразу зрозумів, хто вбивця. У серіалі досить хвацько закручений сюжет. І для українського кінематографа це новинка», — резюмує Даша Трегубова.

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