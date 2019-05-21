Дивіться детективний серіал «Загадка для Анни» з Дашею Трегубовою у головній ролі на телеканалі СТБ. В основі сюжету — зворушлива історія слідчої Анни Кірєєвої. Кого із зірок театру та кіно ми побачимо в детективній картині? Детальніше про акторів серіалу «Загадка для Анни» читайте в матеріалі.

Даша Трегубова

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Даша Трегубова — прекрасна актриса, телеведуча, сценарист та креативний продюсер. Вона справжня красуня, розумниця і любителька екстриму. Об’їздила пів-Європи на своєму байку, підкорила Кіліманджаро та навіть стрибала з парашутом. Даша зуміла побудувати вражаючу кар’єру і стати зразковою матір’ю. Жінка пройшла шлях, який привів її до сьогоднішньої популярності. Вона стала доказом, що тяжка праця — найбільший крок на шляху до здійснення заповітних бажань.

У серіалі «Загадка для Анни» Даша Трегубова грає успішну в професії слідчу та нещасливу в особистому житті жінку — Анну Кірєєву. Її багаторічний шлюб дає тріщину, коли вона дізнається, що не може народити дитину. На тлі сімейної драми Анна розслідує причини загадкової аварії, в якій залишилась в живих тільки 7-місячна дитина. Намагаючись з’ясувати, чи живі батьки дівчинки, Анна не помічає, як сама прив’язується до крихітки.

Володимир Філатов

Український актор театру та кіно. Він закінчив Дніпропетровське державне театральне училище та отримав кваліфікацію актора драматичного театру. До 2000 року Володимир Філатов входив у трупу Полтавського обласного українського музично-драматичного театру ім. М. В. Гоголя.

На рахунку актора чимало відомих ролей в кінофільмах і театральних постановках. У детективному серіалі «Загадка для Анни» Володимир Філатов з’явиться в ролі чоловіка Анни Кірєєвої.

Володимир Захаренков

Талановитий актор у 2012 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Володимир Захаренков знявся в багатьох творчих проектах. У вільний час актор займається музикою — грає на гітарі та ударних. Він, безумовно, творча людина: пише вірші та пісні. А в минулому займався професійним вокалом. У серіалі «Загадка для Анни» Володимир зіграє одну з ключових ролей.

«Я неординарна людина. Я люблю розмірковувати про життя, бесіди на цікаві теми з цікавими, творчими, не схожими на інших людьми», — ділиться актор.

Інга Нагорна

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Інга Нагорна — популярна українська актриса. Дівчина легко вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, навчання проходила на курсі С. Моїсеєва. Зараз Інгу можна побачити в Київському театрі «Сузір’я».

У фільмах та серіалах актриса зіграла близько сорока різних персонажів. А в 2016 році вона вже завоювала визнання публіки.

Жан Селезньов

Жан Селезньов народився в Дрездені і за своє життя майбутній актор багато подорожував світом. У минулому чоловік закінчив біологічний факультет Запорізького держуніверситету, там же закінчив акторське відділення. Також артист здобув музичну освіту.

Регулярно на зйомки Жан їздить до Києва. А в Запоріжжі він — актор та музичний керівник театру поетичної пісні під керівництвом Олени Алексєєвої.

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