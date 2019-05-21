В’ячеслав Довженко: біографія, творчість і всі новини про актора
В’ячеслав Довженко – відомий актор театру і кіно. Грав у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. У серіалі «З вовками жити» виконав роль Миколи, батька головної героїні Єви. У ситкомі «Джованні» роль головного героя – Сергія. Свіжі новини про життя актора і факти його біографії знайдете в матеріалі.
Повне ім’я: В’ячеслав Довженко
Дата народження: 18 вересня 1976 р.
Діяльність: актор
Місце проживання: Київ
Освіта
У 1995 році В’ячеслав Довженко закінчив театральне училище в Дніпропетровську за двома спеціальностями «актор театру ляльок» і «актор театру драми». З 1998 року грає у «Київському Вільному театрі».
У 2009 році В’ячеслав закінчив режисерське відділення Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Через два роки почав грати в Київському академічному драматичному театрі на Подолі.
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Кар’єра
У кіно В’ячеслав Довженко знімається із середини 1990-х, перша роль була у фільмі «Тарас Шевченко. Заповіт». З 2000-х знімається в телесеріалах.
За роль у спектаклі «Діалог самців» отримав приз фестивалю «Добрий театр» у 2004 році.
У 2018 році В’ячеслав Довженко зіграв у фільмі «Кіборги». За роль Августа він отримав нагороди: «Золота Дзиґа», «Кіноколо» – «Найкраща чоловіча роль». У 2019 він отримав звання «Заслужений артист України».
Фільмографія
- «Тарас Шевченко. Заповіт»
- «Молитва за гетьмана Мазепу»
- «СБУ. Спецоперація»
- «Смертельно живий»
- «Клан ювелірів»
- «На лінії життя»
- «Хороший хлопець»
- «Кіборги»
- «З вовками жити»
- «Джованні»