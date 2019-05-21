Місячний календар стрижок на червень 2019 року допоможе вам вибрати ідеальну дату для відвідування салону краси. Щоб досягти ідеального результату і не засмучуватися у разі невдалої стрижки чи кольору волосся, потрібно враховувати фазу Місяця в червні 2019 року. У матеріалі від екстрасенса Ярослави Федорової ви дізнаєтеся, в які дні потрібно йти до майстра, а коли краще залишитися вдома.

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Напередодні літа кожна дівчина хоче виглядати ідеально. Одна з головних складових жіночого образу – красива і доглянута зачіска. Однак майстер не завжди може добитися ідеального кольору волосся. Але не поспішайте його лаяти, адже, можливо, виною всьому дата, яку ви обрали для відвідування перукарні? Тому перед тим, як записатися на стрижку або фарбування волосся, ознайомтеся з місячним календарем. У ньому ви знайдете підказку, яку дату краще вибрати.

Сприятливі дні для стрижки волосся в червні 2019 року

У перший місяць довгоочікуваного літа, на жаль, буде не так вже й багато сприятливих днів для відвідування салонів краси. У зв’язку з цим радимо завчасно записатися до улюбленого майстра з урахуванням нашого прогнозу.

Стригтися, фарбувати волосся та проводити інші експерименти з волоссям найкраще в такі дати: 1, 7–12, 19, 27–28 червня.

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Несприятливі дні для стрижки в червні 2019 року

Відмовитися від кардинальної зміни іміджу й від фарбування краще 2–3, 5–6, 10,13–14,17–19 і з 22 по 27 червня. Ці дні краще присвятити іншим справам, наприклад, ви можете більш ретельно продумати свій майбутній образ.

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Нейтральні дні для стрижки в червні 2019 року

Є також дні для стрижок, які не принесуть вам радикальних змін. Так, 4, 15–16, 20–21, а також 29 і 30 червня ви, звичайно, можете записатися на стрижку або фарбування волосся, проте кардинальних змін очікувати не варто. У такі дні краще користуватися послугами перевіреного майстра та не проводити ніяких експериментів з образом.

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