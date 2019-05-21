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Канни 2019: другий трейлер і нові постери «Одного разу в Голлівуді» Тарантіно

21.05.2019

Сьогодні ввечері, 21 травня, в Каннах відбудеться велика світова прем’єра нового фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Другий трейлер став доступний перед показом на Каннському кінофестивалі 2019, а також в мережі з’явилися нові постери до фільму. Детальніше в матеріалі.

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Дивіться новий трейлер фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді» просто зараз! 

Одна з найочікуваніших стрічок 2019 року сьогодні ввечері буде показана на Каннському кінофестивалі 2019, фанати у всьому світі в передчутті. Нагадаємо, дія картини розгорнеться в 1969 році. У центрі сюжету буде колись відомий серіальний вестерн-актор Рік Далтон (Леонардо Ді Капріо), і його дублер Кліфф Бут (Бред Пітт). Вони безуспішно намагаються заново побудувати кар’єру і дізнаються, що неподалік від Ріка живе знаменита Шерон Тейт (Марго Роббі) дружина режисера Романа Поланскі. Також у фільмі з’являться Брюс Лі та Чарльз Менсон.

Однажды в Голливуде Тарантино

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Нагадаємо, що вийшли нові постери до фільму. Прем’єра фільму в світовому прокаті запланована на 50-ту річницю вбивства актриси і моделі Шерон Тейт  9 серпня 2019 року.

Однажды в Голливуде Квентин Тарантино

Однажды в Голливуде Квентин Тарантино

Однажды в Голливуде Квентин Тарантино

Однажды в Голливуде Квентин Тарантино

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