Сьогодні ввечері, 21 травня, в Каннах відбудеться велика світова прем’єра нового фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Другий трейлер став доступний перед показом на Каннському кінофестивалі 2019, а також в мережі з’явилися нові постери до фільму. Детальніше в матеріалі.

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Дивіться новий трейлер фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді» просто зараз!

Одна з найочікуваніших стрічок 2019 року сьогодні ввечері буде показана на Каннському кінофестивалі 2019, фанати у всьому світі в передчутті. Нагадаємо, дія картини розгорнеться в 1969 році. У центрі сюжету буде колись відомий серіальний вестерн-актор Рік Далтон (Леонардо Ді Капріо), і його дублер Кліфф Бут (Бред Пітт). Вони безуспішно намагаються заново побудувати кар’єру і дізнаються, що неподалік від Ріка живе знаменита Шерон Тейт (Марго Роббі) — дружина режисера Романа Поланскі. Також у фільмі з’являться Брюс Лі та Чарльз Менсон.

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Нагадаємо, що вийшли нові постери до фільму. Прем’єра фільму в світовому прокаті запланована на 50-ту річницю вбивства актриси і моделі Шерон Тейт — 9 серпня 2019 року.

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