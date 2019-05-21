Канни 2019: Маріон Котійяр, Жан Дюжарден, Гійом Кане на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

З 14 по 25 травня в Каннах проходить головна кіноподія світу — Каннський кінофестиваль. В рамках спецпоказів пройшла прем’єра фільму «Прекрасна епоха» Ніколя Бедо. На червоній доріжці можна було побачити Гійома Кане, Фанні Ардан і інших. Читайте докладніше.

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72-ой Каннський кінофестиваль в самому розпалі. Вчора в рамках спецпоказів пройшла прем’єра фільму «Прекрасна епоха» (La belle époque) режисера Ніколя Бедо. На червоній доріжці серед зірок, що представляють фільм, можна було побачити Ніколя Бедо, Гійома Кане, Фанні Ардан та інших.

«Прекрасна епоха» француза Ніколя Бедо — історія про кохання, упущені можливості та рішення, які дозволили повернутися в минуле. Головний герой вирішує повторити незабутній тиждень, коли 40 років тому він зустрів своє справжнє кохання.

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Також прем’єру прийшли підтримати колеги і близькі знімальної групи. Так Маріон Котійяр, дружина Гійома Кане, прийшла на доріжку під руки з Жаном Дюжарденом і Жілем Лелушем. Також показ відвідали Айшварія Рай, Наталія Водянова і інші.

Джерело фото: Getty Images

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