Канни 2019: Квентін Тарантіно попросив утриматися від спойлерів «Одного разу в Голлівуді»

Сьогодні, 21 травня, на Каннському кінофестивалі 2019 відбудеться грандіозна світова прем’єра нового фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Поки весь світ в очікуванні, режисер попросив глядачів фестивалю утриматися від спойлерів після перегляду, опублікувавши офіційну заяву. Читайте далі.

Більше на тему: Канни 2019: другий трейлер і нові постери «Одного разу в Голлівуді» Тарантіно

Через 15 років після грандіозного тріумфу «Кримінального чтива» режисер знову повернувся в Канни. І вже сьогодні ввечері, 21 травня, відбудеться найочікуваніша прем’єра року — «Одного разу в Голлівуді». В офіційних акаунтах Квентіна Тарантіно в соціальних мережах з’явився відкритий лист до глядачів картини на фестивалі, в якому він просить утриматися від спойлерів.

«Я люблю кіно. Ви любите кіно. Ця подорож — розкриття історії в перший раз. Я щасливий бути в Каннах і поділитися з вами «Одного разу в Голлівуді». Акторський склад і знімальна група так старанно працювали над створенням чогось оригінального, і я лише прошу, щоб всі уникали розголошення та демонстрації чогось, що не дозволить більш пізнім глядачам отримати заслужений ефект від перегляду», — пише Тарантіно.

Більше на тему: Канни 2019: Квентін Тарантіно з дружиною на червоній доріжці

Нагадаємо, прем’єра фільму в світовому прокаті запланована на 50-ту річницю вбивства актриси і моделі Шерон Тейт — 9 серпня 2019 року.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ