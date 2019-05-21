Канни 2019: фільми, які варто подивитися на Каннському кінофестивалі

У самому розпалі 72-й Каннський кінофестиваль, під час якого покажуть найкраще різножанрова кіно. Один з кращих кінокритиків України Андрій Алферов поділився з сайтом STB.UA які фільми він може виділити на екваторі фестивалю. Читайте докладніше.

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З 14 по 25 травня проходить 72-ой Каннський кінофестиваль. В цей час Лазурний берег перетворюється на мекку якісного різножанрового кіно з усіх куточків світу. Фестиваль перейшов екватор, і ми розпитали одного з найкращих кінокритиків України Андрія Алферова, який вже більше 10 років відвідує фестиваль, які ж фільми він може виділити на даному етапі:

«Мертві не вмирають»

«Мертві не вмирають» Джима Джармуша (основна конкурсна програма) про напад зомбі на тихе американське місто. У головних ролях: Білл Мюррей, Хлоя Севіньї, Адам Драйвер, Тільда Суїнтон.

«Біль і слава»

«Біль і слава» Педро Альмодовара (основна конкурсна програма) про старіючого режисера, який переосмислює своє життя через серію зустрічей. Як реальних, так і просто через спогади. У головних ролях: Антоніо Бандерас, Пенелопа Крус. Фільм буде в українському прокаті з 12 червня.

«Додому»

«Додому» Нарімана Алієва (конкурсна програма «Особливий погляд») про Мустафу, який їде в Київ, щоб забрати одного сина додому, а другого поховати на батьківщині, в Криму. У головних ролях: Ахтем Сеітаблаєв, Ремзі Білялов.

«Дилда»

«Дилда» Кантемира Балагова (конкурсна програма «Особливий погляд») про відносини, сильну історію кохання в післеблокадному Ленінграді. У головних ролях: Вікторія Мірошниченко, Поліна Кутепова, Василиса Перелигіна.

«Знедолені»

«Знедолені» Ладжа Лі (основна конкурсна програма) про життя чорних паризьких передмість, де підлітки відстоюють своє право на життя.

Всі вони зв’язані однією темою. Наприклад, фільм Джармуша, де в жанровому ключі розповідається історія сонного американського містечка, в якому відбувається якась сейсмічна активність, і з місцевого кладовища починають вибиратися мерці. Зрозуміло, це метафора, де під мерцями Джармуш має на увазі праворадикалів, націоналістів, терористів, шовіністів та інших паразитів, чиє головне завдання зводиться до того, щоб з’їдати все живе. У фільмі кілька живих поліцейських борються з натовпами мерців, які навіть після смерті піддаються тим же порокам, яким надавалися за життя.

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В тій чи іншій мірі, сюжет про боротьбу живого з мертвим, яке намагається це живе знищити, простежується в кожному фільмі. Від картини Альмодовара до Ладжі Лі, від «Дилда» до фільму «Додому». Коли у людини забирають все. Омертвляння в сучасному світі відбувається з знищення його особистості. А далі культура споживання і радикалізму його добиває, і вже не має значення, людина лежить в могилі або ходить по землі. Він мертвий, в будь-якому випадку.

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«Моя вдячність відбірникам Каннського кінофестивалю за цю драматичну і драматургічну цілісність, коли ти можеш одну і ту ж тему розкрити і через байопік «Рокетмен» про Елтона Джона. І через дуже особистий фільм «Біль і слава», де все зав’язано на травмах дитинства, які можна вивести з себе або через поезію і музику, або через кіно», — ділиться Андрій Алферов.

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