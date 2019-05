18 травня стало відомо, хто став переможцем Євробачення-2019. Це Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) з Нідерландів. У виступі співака не було нічого зайвого, він став першим завдяки своїй щирості та чуттєвій композиції «Arcade». У цьому випадку на Євробаченні перемогла музика. Про що пісня Дункана Лоуренса «Arcade»? Читайте в матеріалі.

Більше на тему: Євробачення-2019: де відбудеться міжнародний пісенний конкурс у 2020 році

Дункан Лоуренс переміг в Євробаченні-2019 завдяки глядацькому голосуванню. У сумі з голосами журі співак отримав 492 бали. Шанувальники міжнародного конкурсу оцінили пісню Дункана Лоуренса. Увагу привернула також сама історія композиції. Співак присвятив «Arcade» своїй подрузі, яку втратив у юному віці. Це її сумна історія кохання, яка не йшла з думок Дункана тривалі роки.

Текст пісні:

Couplet 1

A broken heart is all that’s left I’m still fixing all the cracks Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home I’m afraid of all I am My mind feels like a foreign land Silence ringing inside my head Please, carry me, carry me, carry me home I spent all of the love I’ve saved We were always a losing game Small-town boy in a big arcade I got addicted to a losing game

Chorus

All I know, all I know Loving you is a losing game

Couplet 2

How many pennies in the slot? Giving us up didn’t take a lot I saw the end ‘fore it begun Still I carried, I carried, I carried on

Chorus

All I know, all I know Loving you is a losing game I don’t need your games, game over Get me off this rollercoaster

Більше на тему: Євробачення-2019: фотодобірка фіналу

Переклад пісні:

Куплет 1

Розбите серце – все, що залишилося. Намагаюся зібрати його осколки. Я все ж втратив кілька шматочків, Коли ніс його додому. Я боюся самого себе. У моїй голові чужі мені думки, а тиша б’є по голові. Прошу, відвези мене додому, відвези мене додому. Я подарував тобі всю любов, Але наша гра була приречена на провал. Хлопець з маленького міста у великій грі захопився безнадійною грою.

Приспів

Все, що я знаю, Любов до тебе – це гра, в якій не можна перемогти.

Куплет 2

Скільки монеток потрібно покласти в автомат? Знадобилося трохи, щоб нас розлучити. Я передбачав кінець раніше, ніж все почалося, Але все одно грав, грав, грав.

Приспів

Все, що я знаю, Любов до тебе – це гра, в якій не можна перемогти. Більше не хочу грати в твої ігри, гра завершена, Дозволь мені зійти з цих американських гірок.

Duncan Laurence – «Arcade»

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ