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Євробачення-2019: де відбудеться міжнародний пісенний конкурс у 2020 році

21.05.2019

18 травня став відомий переможець Євробачення-2019. Ним став Дункан Лоуренс, і це значить, що у 2020 році конкурс відбудеться в Нідерландах. У якому місті, швидше за все, очікується Євробачення-2020? Читайте в матеріалі.

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євробачення переможець 2019

Фото взято з джерела: eurovision.tv

На Євробаченні-2019 перемогу своїй країні приніс неймовірно талановитий співак – Дункан Лоуренс. Відповідно, наступного року країною – господаркою міжнародного конкурсу стануть Нідерланди. Стовідсотково ще невідомо, у якому саме місті відбудеться Євробачення-2020. Цілком можливо, що це буде столиця – Амстердам.

Давайте згадаємо, яким був виступ переможця Євробачення після оголошення результатів конкурсу.

Duncan Laurence – «Arcade»

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