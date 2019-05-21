Євробачення-2019: де відбудеться міжнародний пісенний конкурс у 2020 році
21.05.2019
18 травня став відомий переможець Євробачення-2019. Ним став Дункан Лоуренс, і це значить, що у 2020 році конкурс відбудеться в Нідерландах. У якому місті, швидше за все, очікується Євробачення-2020? Читайте в матеріалі.
На Євробаченні-2019 перемогу своїй країні приніс неймовірно талановитий співак – Дункан Лоуренс. Відповідно, наступного року країною – господаркою міжнародного конкурсу стануть Нідерланди. Стовідсотково ще невідомо, у якому саме місті відбудеться Євробачення-2020. Цілком можливо, що це буде столиця – Амстердам.
Давайте згадаємо, яким був виступ переможця Євробачення після оголошення результатів конкурсу.