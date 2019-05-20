Фінал Євробачення-2019 закінчився, а скандали тривають. У відомому британському виданні «The Sun» з’явилася новина з «фейковою» Вєркою Сердючкою. В образі зірки опублікували фото шанувальника, а не справжнього артиста. Як Андрій Данилко відреагував на інцидент? Читайте в нашому матеріалі.

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Так, шанувальник Вєрки Сердючки з’явився в образі зірки на сторінках відомого британського видання. Андрій Данилко відреагував на неприємний інцидент у своєму Instagram. Артист вказав журналістам видання «The Sun» на помилку:

«Шановне видання «The Sun»! Чи можете ви перевіряти фотографії, які використовуєте? Це не Вєрка Сердючка на знімку, а фанат в саморобному костюмі. Дякуємо! І ми теж любимо вас!» — обурився Данилко.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) 17 Май 2019 в 8:24 PDT

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Нагадаємо, Вєрка Сердючка порадувала Тель-Авів своїм яскравим виступом. Зірка влаштувала шоу в одному з інтервал-актів фіналу. Композиція, з якою Сердючка виступила на Євробаченні-2019, називається «Toy».

Дивіться виступ Вєрки Сердючки на Євробаченні-2019:

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