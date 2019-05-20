У 12 випуску проекту «Холостяк»-9 відбудеться довгоочікуваний фінал
20.05.2019
Фінал проекту «Холостяк»-9 зовсім близько. У 12 випуску Нікіта Добринін зробить свій головний вибір і залишиться лише з однією учасницею! Найромантичнішу подію весни не можна пропустити! Хто ж стане переможницею і обраницею Нікіти — дізнайтеся у 12 випуску проекту «Холостяк»-2019.
У 12 фінальному випуску проекту «Холостяк»-9 ви дізнаєтеся:
- Як пройдуть останні два побачення на проекті?
- Що піде не так напередодні фіналу?
- Чи зможуть дівчата впоратися зі своїми почуттями і хвилюванням?
- І в кого ж закохався головний Холостяк країни Нікіта Добринін?
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Це не можна пропустити! Фінал найромантичнішого проекту весни «Холостяк»-9 відбудеться вже 24.05.2019! З ким залишиться Нікіта Добринін — дивіться у 12 випуску!
Video: У 12 випуску проекту «Холостяк»-9 відбудеться довгоочікуваний фіналФінал проекту Холостяк 9 сезон вже близько. Не пропустіть 12 випуск проекту Холостяк 2019 і дізнайтеся, хто стане переможницею Холостяк 9. Кого обере Нікіта Добринін?
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