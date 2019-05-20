У новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидці Олена Курилова та Сурен Джулакянзаймалися шокуючим розслідуванням справи жорстокого вбивці, якого вже кілька років поспіль розшукують всією Сумською областю! Історія про смертельне ДТП, таємниці та гірку правду, яку розкрили найкращі екстрасенси країни!

У ніч на 25 серпня 2018 року у селі Спаське, що на Сумщині, в аварії загинула 30-річна Тетяна Бойко. Жінку знайшли на сільській дорозі, з численними травмами та без свідомості. Але дорогою до лікарні вона померла. Поліція констатувала смерть від удару транспортним засобом. Але хто скоїв смертельний наїзд?

Тоді Тетяна приїхала до рідного села на вихідні. Мешкала ж вона з чоловіком у Києві, а працювала в лікарні медсестрою. У ніч трагедії Світлана була не сама. Вона разом із подругою поверталася з концерту. Подруга не пам’ятає, що було після удару машиною. Справу гальмує те, що не було жодного свідка. Але це дивно, адже трагедія сталася в самому центрі села!

Але чи буде до кінця розкрита справа, в якій одна жінка загинула, а інша – втратила пам’ять? Хто скоїв смертельний наїзд? Та невже до справи причетний мер?



Video: «Слідство ведуть екстрасенси»: хто понесе кару за містичне ДТП на Сумщині? В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» ясновидящие Алена Курилова и Сурен Джулакян занимались шокирующим расследованием дела жестокого убийцы, которого уже несколько лет подряд разыскивают всей Сумской областью! История о смертельном ДТП, тайнах и горькой правде, которую раскрыли лучшие экстрасенсы страны!