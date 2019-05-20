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«МастерШеф. Професіонали»: Катерина Пєскова і травесті-діва Монро зняли спільні блоги

20.05.2019

Учасниця «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова поза участю на проекті активно розвиває свій YouTube-канал, де ділиться рецептами і оцінює їжу з різних ресторанів. Нещодавно кондитер опублікувала першу відео-колаборацію з самою травесті-дівою Монро! Подробиці в матеріалі.

«МастерШеф. Профессионалы»: Катерина Пескова и травести-дива Монро сняли совместные блоги

Катерина Пєскова відома як одна з найскандальніших учасниць кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали». Кондитер не добирає слів і прямо говорить все, що думає, і в цьому її безперечна родзинка. Катерина активно розвиває свій YouTube-канал, на якому зараз 46 тисяч підписників. Нещодавно кондитер і блогер-початківець  створила першу колаборацію в рубриці «Поки Піпл Хаває». Гостем відео стала незрівнянна травесті-діва Невгамовна Монро.

Також і Монро опублікувала відео подібного формату на своєму YouTube-каналі. Якщо в блозі Катерини Пєскової ми ближче познайомилися з особистістю травесті-діви, то у Монро Катерина відверто розповіла про своє життя і відкрила кілька секретів із закулісся «МастерШеф. Професіонали».

Відео вийшли максимально позитивними і відкрили невідомі сторони і факти з життя як Катерини Пєскової, так і прекрасної Невгамовної Монро.

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