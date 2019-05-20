Останній дзвінок — один з найважливіших днів для учнів. Традиційно літні канікули починаються для українських школярів після закінчення навчання. Діти вже з нетерпінням чекають відпочинок. Коли саме школярі святкуватимуть останній дзвоник 2019 в Україні? Читайте в матеріалі!

Більше на тему: Вивчення англійської мови для дітей: з чого почати та головні принципи

Останній дзвінок в 2019 році перший клас святкуватиме 20-21 травня. Для учнів 2-8 класів це станеться 23-24 травня. Старшокласники прощаються зі школою 24 травня.

Прощання зі школою — особливе свято для всіх учнів. На свято школярі приходять в раніше, щоб почути в коридорах свій останній дзвінок. Цього дня прийнято бути ошатними. Ось тільки традиція одинадцятикласників одягатися в форму радянського зразка вже віджила своє. Сьогодні старшокласники приходять на свято в ошатних вишиванках.

Через іспити все частіше звучать пропозиції відмовитися від гучних святкувань та обмежитися урочистою лінійкою. Однак, в більшості шкіл Останній дзвоник — яскраве і веселе свято.

На урочистій лінійці випускники дякують вчителям. Учні співають пісні та читають вірші. Також жодна лінійка не обходиться без вальсу. До цієї традиції ставляться з усією серйозністю.

Щойно пролунає останній дзвоник в руках маленької першокласниці, випускники відпускають в небо повітряні кулі. Так вони прощаються зі школою. Щоб чарівно виглядати на останньому дзвонику, дівчатам варто скористатися новими б’юті-тенденціями та зробити трендовий макіяж.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ