Канни 2019: кохана Леонардо Ді Капріо на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Кохана Леонардо Ді Капріо, 21-річна модель Каміла Морроне, з’явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2019. Читайте подробиці.

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Модель і актриса Каміла Морроне приїхала на Каннський кінофестиваль 2019 представити фільм «Міккі і ведмідь», в якому зіграла головну роль — підлітка, якій потрібно зробити непростий вибір в житті. Також дівчина прийшла на прем’єру фільму «Кращі роки життя» Клода Лелуша.

Перед фотокамерами Каміла постала в витонченому і жіночому образі — сріблясте плаття в підлогу з глибоким V-подібним декольте, декорованому рожевим бантом.

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Джерело фото: instagram.com/camilamorrone, Getty Images

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