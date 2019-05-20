Канни 2019: неймовірні Моніка Белуччі та Хелен Міррен на Каннському кінофестивалі
На Каннському кінофестивалі 2019 неперевершені Моніка Белуччі та Хелен Міррен представили картину Клода Лелуша «Найкращі роки життя», де виконали головні ролі. Читайте подробиці.
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З 14 по 25 травня проходить 72-ой Каннський кінофестиваль. На червоній доріжці стрімко змінюються зірки, представляю свої фільми і відвідуючи покази колег. Так 18 травня на Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра фільму Клода Лелуша «Найкращі роки життя». Картину представив сам режисер Клод Лелуш і виконавці головних ролей: Моніка Беллуччі, КлоЖан-Луї Трентіньян, Анук Еме, Суад Аміду, Антуан Сір, Маріанн Деникур, Тесс Ловернье.
Моніка була в темному платті від Dior, а на шиї було оригінальне намисто у вигляді крокодила.
Прем’єру відвідала Хелен Міррен, яка вийшла на доріжку в легкому напівпрозорому платті з рожевим волоссям.
А також прем’єру фільму відвідали Пріянка Чопра, Енді МакДауелл та інші знаменитості.
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Джерело фото: Getty Images