Канни 2019: Квентін Тарантіно з дружиною на червоній доріжці

Режисер Квентін Тарантіно зі своєю дружиною прилетів до Канн на показ фільму китайського режисера Дяо Інаня «Озеро диких гусей». Читайте подробиці.

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З 14 по 25 травня проходить 72-ой Каннський кінофестиваль. На червоній доріжці стрімко змінюються зірки, представляю свої фільми і відвідуючи покази колег.

Так 18 травня подивитися конкурсний фільм китайського режисера Дяо Інаня «Озеро диких гусей» прийшов і американський режисер Квентін Тарантіно зі своєю дружиною. Незважаючи на те, що його фільм буде показаний у вівторок, режисер прилетів раніше, щоб подивитися інші роботи конкурсу. На питання журналіста, що глядачам очікувати від його нового фільму «Одного разу в Голлівуді», режисер загадково посміхнувся:

«Просто дочекайтеся».

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Так що чекаємо вівторка, коли на червону доріжку вийдуть головні герої нового фільму на чолі з Квентіном Тарантіно. На прем’єрі ми зможемо побачити зірок Голлівуду: Бреда Пітта, Марго Роббі, Леонардо Ді Капріо, Аль Пачіно, Дакоту Феннінг і багато інших.

Джерело фото: Getty Images

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