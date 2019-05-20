Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Канни 2019: ексклюзивне інтерв’ю Нарімана Алієва

20.05.2019

З 14 по 25 травня у Франції проходить 72-й Каннський кінофестиваль. У конкурсній програмі «Особливий погляд» — дебютний повнометражний фільм «EVGE» (Додому) українського режисера кримськотатарського походження Нарімана Алієва. Читайте ексклюзивне інтерв’ю молодого режисера для сайту STB.UA про його повнометражний дебют, який розповідає історію кримського татарина Мустафи і його синів, які виїхали після анексії Криму до Києва.

Більше на тему: Канни 2019: українські фільми будуть представлені на Каннському кінофестивалі

интервью Наримана Алиева

Ви брали участь у професійній секції Каннського кіноринку Short film corner, зараз у конкурсній програмі «Особливий погляд». Відрізняються відчуття?

Це все певний процес у роботі. Коли ти приїжджаєш з коротким метром на кіноринок, ти намагаєшся показати, що вмієш. Тоді в Каннах мені було трохи легше, тому що на той час мій фільм брав участь у Берлінському кінофестивалі (Берлінале).

Три роки тому з 3000 фільмів, які публікуються в каталозі, відбірники Short film corner відбирають 50, на які варто звернути увагу, і мій був в їх числі. Спілкуватися на івентах мені було легше. Коли я говорив, що мій фільм брав участь у Берлінале, це відразу викликало прихильність людей і налагоджувало контакт.

Знову-таки, це певний етап для становлення і досвіду. Не потрібно його романтизувати. Авжеж, Канни це захід біля моря, зірки, червоні доріжки. Але коли ти приїжджаєш на кіноринок, це чисто робота для того, щоб розширити свої можливості на майбутнє.

нариман алиев канны 2019

З 2016 року я почав займатися проектом «EVGE» (Додому). Було зроблено багато етапів ще до того, як його почали знімати, щоб про нього чули і знали люди, які надалі могли б зацікавитися ним. В тому числі на фестивалях: потенційні партнери, дистриб’ютори, сейлз-агенти. Ми презентували його на різних кіноринках: Baltic events, в Карлових Варах тощо. Також нас відібрали на тренінгову програму розвитку проектів Midpoint Feature Launch. Це комплексна програма, яка проходить протягом року і складається з 4 сесій. Кожна сесія в різних країнах. Ми працювали над сценарієм з міжнародними експертами, спілкувалися з дистриб’юторами. Був великий круг, щоб ми зрозуміли свій проект краще і могли розповісти іншим про нього і натомість отримували незалежні відгуки про майбутній фільм.

Потрапляння в «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю це певний етап, до якого ми довго йшли. Звичайно, здивування було. Але не скажу, що ми нічого не робили, щоб тут опинитися. Це не випадкова заявка і відбір. Ми багато займалися тим, щоб наш проект знали і щоб люди розуміли, з чим вони мають справу.

нариман алиев додому

Більше на темуКанни 2019: хто обиратиме переможця на Каннському кінофестивалі

Як зародилася ідея?

Ідея належить моєму азербайджанському колезі Новрузу Хікмету. У нього була ідея написати сценарій про сім’ю, яка забирає з далеких країв загиблого родича, щоб поховати на батьківщині. З цього я склав концепт свого фільму, і вже з дозволу мого друга продовжив працювати над ним. Тож ідея була передана мені в користування.

нариман алиев додому фильм

Чому вибрали Ахтема Сеїтаблаєва на головну роль?

Ми були з Ахтемом знайомі. Коло спілкування в українському кінематографі, як і кримськотатарської громади, маленьке. Спочатку ми йому пропонували другорядну роль. Просто не очікували, що він погодиться навіть на невелику роль, оскільки минулий рік був дуже насиченим для нього він знімав «Захара Беркута». Це масштабні тривалі зйомки. А ми саме запускалися після його зйомок. Кастинг-директор надіслав йому сценарій, він його прочитав і попросився пройти проби на головну роль.

У мене було кілька побоювань через це. По-перше, герой був прописаний старший, ніж Ахтем. По-друге, його насичений графік. Я не знав, наскільки він буде доступний для зйомок. І третє: Ахтем дуже значима людина в українській кіноспільноті, у мене були побоювання, щоб його авторитет не впливав на знімальну групу. Коли тобі 25 років і ти знімаєш перший повний метр з групою в 70 осіб, потрібно, щоб тебе слухали. Ахтем пройшов три раунди проб. І я затвердив його тільки тоді, коли розглянув інших кримських татар на роль. На зйомках він проявив себе справжнім професіоналом, він мені довірився, робив те, що ми з ним обговорювали і що я просив. Видно було, що йому це важливо. Я вдячний, що він взяв участь в проекті та допоміг йому реалізуватися.

Ви зістарювали Ахтема, щоб він відповідав віку героя в сценарії?

Ми додали йому трохи фактури. Не було ніяких накладок на обличчя.

Де знімали?

Наш фільм – це дорога з Києва до Криму. Тож зі знімальною групою ми пройшли цей шлях. У нас були зйомки в Києві, Київській, Миколаївській, Херсонській областях. Ми пройшли той же шлях з героями.

додому анриман алиев

Такими темпами можемо вас скоро побачити в основній конкурсній програмі Канн. Є така мета?

Великі фестивалі це платформи для максимальної реалізації фільму. Це добре для прем’єри: потрібні люди дивляться, пишуть, говорять. Я не переймаюся тим, щоб брати участь у фестивалях. Для мене насамперед важливо робити гарне кіно. Це найголовніше. Що буде наступне не завжди від нас залежить. Але ми робимо все, щоб кіно могло бути показане також і на таких майданчиках, як Каннський кінофестиваль.

Більше на тему: Канни 2019: найвідоміші фільми, які перемогли на Каннському кінофестивалі

нариман алиев и съемочная комманда фильма

Бачили вже якісь фільми зі своєї програми?

Програма тільки почалася. Я бачив поки два фільми. Але не хочу нічого оцінювати і висловлювати свою думку. Коли ти в конкурсі, де є журі,  це завжди дуже суб’єктивно. Ставити оцінки, робити прогнози від себе безглуздо. Сприйняття кіно дуже індивідуальна річ. Кому що сподобається, ніколи не вгадаєш.

Джерело фото: соціальні мережі режисера, imdb

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати