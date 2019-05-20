З 14 по 25 травня у Франції проходить 72-й Каннський кінофестиваль. У конкурсній програмі «Особливий погляд» — дебютний повнометражний фільм «EVGE» (Додому) українського режисера кримськотатарського походження Нарімана Алієва. Читайте ексклюзивне інтерв’ю молодого режисера для сайту STB.UA про його повнометражний дебют, який розповідає історію кримського татарина Мустафи і його синів, які виїхали після анексії Криму до Києва.

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Ви брали участь у професійній секції Каннського кіноринку Short film corner, зараз у конкурсній програмі «Особливий погляд». Відрізняються відчуття?

Це все певний процес у роботі. Коли ти приїжджаєш з коротким метром на кіноринок, ти намагаєшся показати, що вмієш. Тоді в Каннах мені було трохи легше, тому що на той час мій фільм брав участь у Берлінському кінофестивалі (Берлінале). Три роки тому з 3000 фільмів, які публікуються в каталозі, відбірники Short film corner відбирають 50, на які варто звернути увагу, і мій був в їх числі. Спілкуватися на івентах мені було легше. Коли я говорив, що мій фільм брав участь у Берлінале, це відразу викликало прихильність людей і налагоджувало контакт. Знову-таки, це певний етап для становлення і досвіду. Не потрібно його романтизувати. Авжеж, Канни — це захід біля моря, зірки, червоні доріжки. Але коли ти приїжджаєш на кіноринок, це чисто робота для того, щоб розширити свої можливості на майбутнє.

З 2016 року я почав займатися проектом «EVGE» (Додому). Було зроблено багато етапів ще до того, як його почали знімати, щоб про нього чули і знали люди, які надалі могли б зацікавитися ним. В тому числі на фестивалях: потенційні партнери, дистриб’ютори, сейлз-агенти. Ми презентували його на різних кіноринках: Baltic events, в Карлових Варах тощо. Також нас відібрали на тренінгову програму розвитку проектів Midpoint Feature Launch. Це комплексна програма, яка проходить протягом року і складається з 4 сесій. Кожна сесія в різних країнах. Ми працювали над сценарієм з міжнародними експертами, спілкувалися з дистриб’юторами. Був великий круг, щоб ми зрозуміли свій проект краще і могли розповісти іншим про нього і натомість отримували незалежні відгуки про майбутній фільм. Потрапляння в «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю — це певний етап, до якого ми довго йшли. Звичайно, здивування було. Але не скажу, що ми нічого не робили, щоб тут опинитися. Це не випадкова заявка і відбір. Ми багато займалися тим, щоб наш проект знали і щоб люди розуміли, з чим вони мають справу.

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Як зародилася ідея?

Ідея належить моєму азербайджанському колезі Новрузу Хікмету. У нього була ідея написати сценарій про сім’ю, яка забирає з далеких країв загиблого родича, щоб поховати на батьківщині. З цього я склав концепт свого фільму, і вже з дозволу мого друга продовжив працювати над ним. Тож ідея була передана мені в користування.

Чому вибрали Ахтема Сеїтаблаєва на головну роль?

Ми були з Ахтемом знайомі. Коло спілкування в українському кінематографі, як і кримськотатарської громади, маленьке. Спочатку ми йому пропонували другорядну роль. Просто не очікували, що він погодиться навіть на невелику роль, оскільки минулий рік був дуже насиченим для нього — він знімав «Захара Беркута». Це масштабні тривалі зйомки. А ми саме запускалися після його зйомок. Кастинг-директор надіслав йому сценарій, він його прочитав і попросився пройти проби на головну роль. У мене було кілька побоювань через це. По-перше, герой був прописаний старший, ніж Ахтем. По-друге, його насичений графік. Я не знав, наскільки він буде доступний для зйомок. І третє: Ахтем — дуже значима людина в українській кіноспільноті, у мене були побоювання, щоб його авторитет не впливав на знімальну групу. Коли тобі 25 років і ти знімаєш перший повний метр з групою в 70 осіб, потрібно, щоб тебе слухали. Ахтем пройшов три раунди проб. І я затвердив його тільки тоді, коли розглянув інших кримських татар на роль. На зйомках він проявив себе справжнім професіоналом, він мені довірився, робив те, що ми з ним обговорювали і що я просив. Видно було, що йому це важливо. Я вдячний, що він взяв участь в проекті та допоміг йому реалізуватися.

Ви зістарювали Ахтема, щоб він відповідав віку героя в сценарії?

Ми додали йому трохи фактури. Не було ніяких накладок на обличчя.

Де знімали?

Наш фільм – це дорога з Києва до Криму. Тож зі знімальною групою ми пройшли цей шлях. У нас були зйомки в Києві, Київській, Миколаївській, Херсонській областях. Ми пройшли той же шлях з героями.

Такими темпами можемо вас скоро побачити в основній конкурсній програмі Канн. Є така мета?

Великі фестивалі — це платформи для максимальної реалізації фільму. Це добре для прем’єри: потрібні люди дивляться, пишуть, говорять. Я не переймаюся тим, щоб брати участь у фестивалях. Для мене насамперед важливо робити гарне кіно. Це найголовніше. Що буде наступне — не завжди від нас залежить. Але ми робимо все, щоб кіно могло бути показане також і на таких майданчиках, як Каннський кінофестиваль.

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Бачили вже якісь фільми зі своєї програми?

Програма тільки почалася. Я бачив поки два фільми. Але не хочу нічого оцінювати і висловлювати свою думку. Коли ти в конкурсі, де є журі, — це завжди дуже суб’єктивно. Ставити оцінки, робити прогнози від себе — безглуздо. Сприйняття кіно дуже індивідуальна річ. Кому що сподобається, ніколи не вгадаєш.

Джерело фото: соціальні мережі режисера, imdb

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