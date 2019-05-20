Канни 2019: Ален Делон розплакався на сцені

На 72-му Каннському кінофестивалі вручили щорічну премію за внесок у світовий кінематограф. У 2019 її отримав Ален Делон. Читайте подробиці.

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З 14 по 25 травня проходить 72-ой Каннський кінофестиваль і зараз він в самому розпалі. Щороку на фестивалі вручають нагороду за внесок у світовий кінематограф. Цього року її отримав 83-річний французький актор Ален Делон.

Артист вважається секс-символом не тільки французького, а й світового кінематографу. Його ім’я вже звучить як епітет краси. У Палаці фестивалів Алена Делона зустріли стоячи і голосно аплодували. Сам артист так розчулився, що не зміг стримати емоцій і розплакався.

«Минуло багато часу з тих пір, коли я ось так ридав», — озвучив Ален Делон. Зі сльозами на очах зазначив, що це стало яскравою точкою в його житті.

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На церемонію він прийшов у супроводі своєї улюблениці — доньки Анушки, народженої в шлюбі з манекенницею Росалі ван Бремен. Дівчина, яка теж будує акторську кар’єру, вже не перший раз виходить на червону доріжку разом із зірковим батьком.

Джерело фото: Getty Images

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